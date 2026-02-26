रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार प्रकरण, शूटरसह परराज्यातून अटक आरोपींची पोलीस कोठडी वाढवली
रोहित शेट्टीच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणात सात आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयानं 4 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : February 26, 2026 at 6:57 AM IST
मुंबई - बॉलिवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणात सात आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयानं 4 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचनं विशेष टास्क फोर्सच्या मदतीनं हरियाणा आणि राजस्थान बॉर्डरवरून अटक केली होती. या आरोपींचे संबंध लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी जोडलेले असून या आरोपींमध्ये रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार करणारा शूटर दीपक शर्माचाही समावेश आहे.
कोण आहेत आरोपी? - परराज्यातून अटक केलेल्या आरोपींमध्ये रितिक यादव, सनी आणि सोनू यांना बहाबीजौली, आग्रा येथून, तर मुख्य शूटर दीपक शर्मा याला सेक्टर-45, सादरपूर, नोएडा येथून अटक केली होती. यापैकी दीपक शर्मानं त्याला देण्यात आलेल्या परदेशी बनावटीच्या पिस्तुलानं गोळीबार केला होता, ज्यासाठी त्याला 50 हजार रूपये देण्यात आले. तर सोनू आणि सनीनं रोहित शेट्टीच्या घराची रेकी केली होती. घटनेनंतर हे सर्वजण रातोरात मुंबईतून पसार झाले होते. पुढे रितिक यादवनं या सर्वंना लपण्यासाठी मदत केली. मुंबई पोलिसांनी या सर्वांविरुद्ध बीएनएस कलम 109, एमपीए कलम 37(1), 37(2) तसेच 3, 25 आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय.