लॉरेन्स टोळीवर मुंबई पोलिसांनी आवळला फास; पाचही आरोपींवर मकोका लागू
लॉरेन्स टोळीनं बॉलिवूड सेलिब्रिटींना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला असताना मुंबई पोलिसांनी कारवाईचा फास आवळला आहे. दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्यांवर आता मोका लावला आहे.
Published : February 12, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : February 12, 2026 at 8:07 AM IST
मुंबई : बॉलिवूडचा सेलिब्रिटी निर्माता-दिग्दर्शक रोहित शेट्टी प्रकरणातील सर्व आरोपींवर मुंबई पोलिसांनी मकोका लावून कठोर कारवाई केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं या प्रकरणात अटक केलेल्या पाचही आरोपींना रिमांडसाठी बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता कोर्टानं सर्वांना 17 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे निर्देश दिलेत.
आरोपींविरोधात संघटित गुन्हेगारीबद्दल मकोका लागू - मकोका लावल्यामुळे दिग्दर्शक रोहित शेट्टीला धमकी देणाऱ्या आरोपींना जामीन मिळणं कठीण होणार आहे. गुन्हे शाखेकडे आता 30 दिवसांपर्यंत त्यांची कोठडी ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध झालाय. तसेच याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आता 90 ऐवजी 180 दिवसांची मुदत मुंबई पोलिसांना मिळणार आहे. मकोका अंतर्गत, डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे आरोपींनी डीसीपीसमोर दिलेले जबाब हे दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेले अधिकृत जबाब मानले जातील. तसेच खटल्यादरम्यान, आरोपींनी पोलिसांना दिलेले जबाब ते मागे घेऊ शकणार नाहीत.
प्रकरणातील मुख्य आरोपी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य शुभम लोणकर अद्याप फरार आहे. अटक केलेले आरोपी हे याच टोळीचा भाग आहेत. सिंडिकेटच्या सदस्यावर जर 10 वर्षांत किमान दोन गैरवर्तनाचे आरोप असल्यास त्यांच्यावर मकोका कायदा लावला जातो. शुभम लोणकर हा लॉरेन्स बिश्नोईचा माणूस असल्यानं लॉरेन्स बिश्नोईवर गेल्या दहा वर्षांत देशभरात डझनभर प्रकरणांची नोंद आहे. त्यामुळेच पोलिसांनी रोहित शेट्टी प्रकरणात त्याच्यावर मकोका लावलाय.
हल्लोखोराचा शोध अद्यापही सुरूच - रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार करणारा शूटर अद्याप फरार आहे. तसेच त्यानं वापरलेलं हत्यारही अद्याप सापडलेलं नाही. अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या टार्गेटवर आहेत. मुंबई गुन्हे शाखेनं नुकतीच पुण्यातून शस्त्र पुरवणाऱ्या आसाराम फरासळेला अटक केलीय. या प्रकरणात अटक केलेल्या दुसऱ्या आरोपीकडूनही पोलिसांनी एक पिस्तूल जप्त केलीय. मात्र, ती पिस्तूल रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबारात वापरलेली नाही. आसाराम फरासळे हा चार वर्षांपासून लॉरेन्स बिश्नोई टोळीसोबत काम करतोय. चार वर्षांत त्यानं या टोळीला किती शस्त्रे पुरवली, याचा तपास सध्या सुरू आहे. त्यासाठी आरोपींची कोठडी वाढवून मागण्यात आली.
कोण आहेत आरोपी - मुंबई गुन्हे शाखेनं पुण्यातून आसाराम फासळे उर्फ बाबू, स्वप्नील बंडू सकट (23) सह सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (20) आणि समर्थ शिवशंकर पोमाजी(18) यांना धायरीतून तर आदित्य ज्ञानेश्वर गायके (19) याला पुण्यातील कर्वेनगरहून अटक केलीय. तर आरोपी शुभम लोणकर हा अद्यापही फरार आहे. वारजे परिसरातील कुप्रसिद्ध गुंड शुभम लोणकर हा बाबा सिद्धीकी हत्या प्रकरणात सामील असल्याचंही उघडकीस आलंय. त्यानंच सिद्दीकींच्या मारेकऱ्यांना आश्रय दिलाची माहिती पोलीस तपासात निष्पन्न झालीय. या घटनेनंतर शुभम लोणकर पसार झाला आहे. अद्याप त्याचा ठावठिकाणा पोलिसांना लागलेला नाही. पुण्यातून आधी अटक केलेल्या चारही आरोपींच्यावतीनं पुन्हा एकदा गोळाबाराबाबत काहीही माहिती नसल्याचा दावा करण्यात आला. आरोपींतर्फे त्यांचे वकील अजिंक्य मिरगळ यांनी याप्रकरणातील सर्व गंभीर आरोप फेटाळून लावलेत. त्यांनी कोर्टात दावा केला की, या सर्व आरोपींना पोलिसांनी केवळ संशयवर अटक केलीय. या प्रकरणाशी त्यांचा काही संबंध नाही. तसेच त्यांनी कुठेही फायरिंग केलेली नाही.
आरोपींना कशी झाली अटक? - मुंबईतील जुहू परिसरात दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या निवासस्थानासमोर पिस्तूलातून गोळीबार करण्यात आल्याची घटना शनिवारी रात्री उशिरा घडली होती. सुदैवानं या घटनेत कोणी जखमी झालेलं नाही. शेट्टीच्या निवासस्थानासमोर गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाताच बॉलिवूडसह मुंबईतही एकच खळबळ उडाली. गुंड लाॅरेन्स बिष्णेाई याचा निकटवर्तीय आरजू बिष्णोईनं त्याच्या साथीदारांशी संगनमत करुन गोळीबार केल्याची जबाबदारी घेत सोशल मीडियावर एक ध्वनीफीत प्रसारित केलीय. या प्रकरणी तातडीनं गुन्हा दाखल करत मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं तपास सुरू केला. पोलिसांनी जुहू परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासलं. यात हल्लेखोर दुचाकीवरुन पसार झाल्याचं आढळून आलं. एआयचा वापर केल्यानंतर पसार झालेले हे सर्व आरोपी पुण्यातील वारजे परिसरात वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकानं याबाबतची माहिती तातडीनं पुणे पोलिसंना कळवली होती.
हेही वाचा-