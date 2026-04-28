बारामतीमधील एक नेता अशोक खरातच्या संपर्कात, रोहित पवार यांचा मोठा दावा, सीआयडी कार्यालयात जात मोकळ्या खुर्चीचा काढला फोटो
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला तीन महिने पूर्ण होत आहेत. तपास यंत्रणा हे प्रकरण गांभीर्याने घेत नसल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
Published : April 28, 2026 at 8:20 PM IST
पुणे : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला तीन महिने पूर्ण होत आहेत. या प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेने होत नसल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. या अपघात प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातची देखील चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील आमदार रोहित पवार यांनी केली.
सीआयडी कार्यालयात काढला मोकळ्या खुर्चीचा फोटो : मंगळवारी आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या संदर्भात सीआयडी कार्यालय येथे भेट दिली. यावेळी आमदार रोहित पवार म्हणाले, "अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला तीन महिने झाले आहेत. विमान अपघात प्रकरणी कुठपर्यंत तपास आला आहे, याबाबत आज माहिती घेण्यासाठी सीआयडी कार्यालयात आलो होतो. मागच्या वेळेस जे अधिकारी होते ते आता नसून क्रिकेट मॅचसाठी ते बाहेर होते. आम्ही मोकळ्या खुर्चीचा फोटो काढून आलो आहोत. सरकार आणि सीआयडी यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचं गांभीर्य दिसत नाही. या प्रकरणात खरातच्या अनुषंगाने देखील तपास व्हावा यासाठी आम्ही आलो होतो. बारामतीतील एखादा नेता खरातच्या संपर्कात होता. आम्ही काळ्या जादूवर विश्वास ठेवत नाही, मात्र दादाच्या तिन्ही घराबाहेर पूजा का झाली? आणि त्यांच्या अकाउंटमध्ये 27 ते 29 तारखेदरम्यान उलाढाल का झाली? याचा तपास करण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे."
नेत्याच्या माध्यमातूनच अघोरी पूजा : यावेळी रोहित पवार म्हणाले की, अजित दादांच्या घराबाहेर बकरी टांगण्यात आली होती. बारामतीमधील सत्ताधारी पक्षाचा एक छोटा नेता भोंदूबाबा अशोक खरातच्या संपर्कात होता. या नेत्याच्या माध्यमातूनच अघोरी पूजा करण्यात आली. या नेत्याचे आणि खरातचे नेमके संबंध काय? याचा तपास सीआयडीने करावा. जानेवारी महिन्यातील 27 आणि 28 तारखेला खरातच्या बँक खात्यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाली आहे. एका शेतकऱ्याला खरातने आधीच सांगितलं होतं की, पवार कुटुंबावर लवकरच मोठा आघात होणार आहे. हा योगायोग नसून मोठा कट असल्याचं यावेळी रोहित पवार यांनी सांगितलं.
