कमी पावसामुळे शेतकरी अडचणीत, सरकारनं कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, रोहित पवार यांची मागणी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रात पावसाच्या तीव्र तुटीमुळे तातडीनं दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे.
Published : September 8, 2026 at 2:11 PM IST
नागपूर : ''महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा 20 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पावसाची तूट आहे, त्या भागात तातडीनं दुष्काळ जाहीर करावा'', अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) नेते रोहित पवार यांनी केली आहे. ते आज नागपूर येथे बोलत होते. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, जनावरांसाठी चारा आणि आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली. महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अपेक्षेप्रमाणं पाऊस झालेला नाही. विदर्भातील काही जिल्हे वगळता अनेक भागांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत सुमारे 40 ते 50 टक्के कमी पाऊस झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. मराठवाड्यातही 40 ते 45 टक्के पावसाची तूट असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील परिस्थितीही चिंताजनक असल्याचं ते म्हणाले.
पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांवर परिणाम झालाय. कापूस आणि सोयाबीनच्या उत्पादकतेत मोठी घट होण्याची शक्यता असल्याचं पवार यांनी म्हटलं आहे. काही ठिकाणी पिके हिरवी दिसत असली तरी अपेक्षित उत्पादन मिळणार नाही, अशी परिस्थिती असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
भंडाऱ्यातून आंदोलनाची सुरुवात
भंडारा जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचं रोहित पवार यांनी सांगितलं. विदर्भानंतर मराठवाड्यातही काही दिवसांत आंदोलन करण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्य सरकारनं जाहीर केलेली कर्जमाफी अपुरी आणि जाचक अटींनी भरलेली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या मते, सुमारे 55 लाख शेतकऱ्यांपैकी केवळ 10 लाख शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून, मोठ्या संख्येनं शेतकरी अद्याप या प्रक्रियेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी आवश्यक असलेलं बँक कर्ज मिळण्यातही अडचणी निर्माण होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांना तातडीनं कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांशी योग्य समन्वय साधण्याची गरज असल्याचंही पवार म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ शकतो, त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शुल्काबाबतही सरकारनं विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
धान खरेदी आणि बोनसचा मुद्दा
सन 2025-26 या वर्षात महाराष्ट्रात सुमारे 3 कोटी 40 लाख क्विंटल धान उत्पादन झाल्याचं सांगत, त्यातील सुमारे 1 कोटी 4 लाख क्विंटल धानाची 2 हजार 369 रुपये दरानं सरकारी खरेदी झाल्याचा दावा पवार यांनी केला. छत्तीसगडमध्ये धानाला मिळणाऱ्या दराचा दाखला देत महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. 2025-26 चा बोनस लवकर जाहीर करावा आणि यंदा धानाची किमान 3500 रुपये दराने खरेदी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
MPSC परीक्षेतील कथित गैरप्रकारावरून सरकारला सवाल
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरूनही रोहित पवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आरटीओ आयुक्त असताना, त्यांच्या कार्यकाळातील कथित गैरव्यवहाराबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्याचा दावा त्यांनी केला. ''मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप होत असतील तर त्याची चौकशी सरकार आणि राज्यपालांनी करायला हवी होती'', असं पवार म्हणाले. ते म्हणाले की, 'एमपीएससी'सारख्या (MPSC) स्वायत्त संस्थेतील कथित गैरप्रकारांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून संबंधितांनी पदाचा राजीनामा द्यावा. आयोगावरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था आणि स्वच्छ प्रतिमेचं नेतृत्व आवश्यक आहे.
'तीन दिवसांत सकारात्मक उत्तर द्या'
''एमपीएससी (MPSC) प्रकरणी सरकारकडून तीन दिवसांत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करतील'', असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला. लातूर आणि त्यानंतर पुण्यात आंदोलन होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ऑनलाइन परीक्षेच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रियेला विरोध केल्याचा दावा करत, परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले.
एक्साइज विभागाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटीचाही मुद्दा
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेतील कथित गैरप्रकारावरही रोहित पवार यांनी भाष्य केलं आहे. परीक्षेचा मार्किंग पॅटर्न किंवा इतर संवेदनशील माहिती आधीच काही अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासात पेपरफुटी झाल्याचं समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. भविष्यात अशा पद्धतीनं पदोन्नती मिळवणारे अधिकारी जनतेकडून पैसे उकळण्याची शक्यता असल्यानं, हा केवळ विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा विषय नसून प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न असल्याचं पवार म्हणाले.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत रोहित पवार यांनी त्यांना आरोग्याची काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. ''मराठा आणि धनगर आरक्षणासह विविध समाजांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी घटनात्मक मार्गाचा विचार करावा लागेल'', असं त्यांनी सांगितलं. सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारसमोर हा प्रश्न मांडल्यास, न्यायालयात टिकणारा आरक्षणाचा मार्ग शोधता येऊ शकतो, असं पवार म्हणाले.
हेही वाचा -
MPSC पेपरफुटी प्रकरण: आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी; आठव्या आरोपीचा शोध सुरू
नागपूरची 146 वर्षांची अनोखी परंपरा; काळी-पिवळी मारबत का काढली जाते? जाणून घ्या मारबत उत्सवाची कहाणी