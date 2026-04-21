ETV Bharat / state

भाजपाकडून महिला आरक्षणाचं कवच देत 'डिलिमीटेशन' करण्याचा प्रयत्न; आमदार रोहित पवार यांचा आरोप

आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून भाजपाकडून 'डिलिमीटेशन' करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप केलाय. ते पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

आमदार रोहित पवार
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 1:47 PM IST

|

Updated : April 21, 2026 at 1:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : संसदेमध्ये नारीशक्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर देशभरात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून विरोधकांवर जोरदार टीका होत आहे. तसेच देशभर आंदोलनही होताना पाहायला मिळत आहेत. असं असताना, आज याचविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी 2023 साली झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचा पुरावा सादर केला. भाजपाकडून आता महिला आरक्षणाचा कवच देत 'डिलिमीटेशन' करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा यावेळी रोहित पवार यांनी आरोप केला.

  • रोहित पवार यांनी दाखवल प्रेझेन्टेशन : पुण्यात आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत प्रेझेंटेशन दाखवत भाजपाकडून महिला आरक्षणाचा कवच देत कशा पद्धतीनं याआधी 'डिलिमीटेशन' करण्याचा देशभर प्रयत्न केल्याचं मांडण्यात आलं.
भाजपाकडं कुठलाही मुद्दा नाही : यावेळी आमदार रोहित पवार म्हणाले की, "महिला आरक्षण विधेयक हे 2023 साली मंजूर झालं. 128 वी घटनादुरुस्ती झाली. 2023 ला महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं होतं, हे सिद्ध झालं आहे. जर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं होतं तर मग हे काय होतं? आता आणलेले विधेयक हे डिलिमीटेशनचे विधेयक होते. खासदार वाढवण्यासाठी हे विधेयक आणलं आहे. त्यांना मतदारसंघ तोडायचे होते, ते त्यांनी केलंय. देशभरातील अनेक मतदारसंघ हे भाजपाकडून तोडण्यात आले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 2026 पर्यंत खासदार वाढणार नाहीत, असे सांगितलं होतं. तसेच आताची जनगणना गृहीत धरण्यात यावी, असही सांगण्यात आलं होत. पण, भाजपाकडं पुढे कुठलाही मुद्दा नसल्यामुळं डिलिमीटेशन पुढे आणलं आहे."

भाजपाची महिला विरोधी भूमिका : "अजित पवारांचा अपघात होण्यापूर्वी अजित पवारांचा पराभव कसा करता येईल, बारामती कशी तोडता येईल, यावर पण चर्चा झाली होती. भाजपाची महिला विरोधी भूमिका आहे. राम कदम, संभाजी भिडे, कोश्यारी यांच्या महिलांबाबत वक्तव्यावर भाजपानं काहीच भूमिका घेतली नाही. भाजपाला 2029 ची मॅच जिंकायची आहे. बरेचजण आपल्याकडं घेतलं तरी काही होत नव्हतं. म्हणून पीचच बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार होता. पण, त्यांचा पराभव झाला आहे", असे यावेळी रोहित पवार यांनी सांगितलं.

TAGGED:

रोहित पवार
नारीशक्ती विधेयक
PM NARENDRA MODI
WOMEN RESERVATION
ROHIT PAWAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.