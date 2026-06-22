उद्धव ठाकरेंनंतर आता शरद पवारांचे खासदार फुटणार? रोहित पवारांनी काय सांगितलं?
आमदार रोहित पवार यांनी ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी तसंच, 'ऑपरेशन टायगर'वरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.
Published : June 22, 2026 at 3:43 PM IST
मुंबई : राज्य सरकारनं जाहीर केलेली कर्जमाफी ही फसवी असून त्यामधील अटी अतिशय जाचक आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी त्यांचे हाल होणार आहेत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली.
'सरकारची कर्जमाफी फसवी' : 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी त्यांनी उपोषण केलं होतं. त्यावेळी अधिवेशनापूर्वी बैठक घेऊन चर्चा करून तोडगा काढण्याचं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलं होतं. मात्र अद्याप सरकारनं कोणतीही चर्चा केलेली नाही. "पंढरपूरच्या पवित्र भूमीत सरकारनं आमच्याशी खोटं आश्वासन दिलं. दिलेला शब्द आणि धर्म यांना सरकार किती महत्त्व देतं, हे यावरून स्पष्ट होतं. त्यामुळे सरकारची कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आणि फसवी असल्याचं सिद्ध होतं," असंही रोहित पवारांनी सांगितलं.
'नाशिकमध्ये टायगरचंच ऑपरेशन झालं'- रोहित पवारांचा टोला : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून ‘ऑपरेशन टायगर’ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. यावर भाष्य करताना रोहित पवारांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. "कालपर्यंत संपूर्ण राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा होती. मात्र प्रत्यक्षात टायगरचंच ऑपरेशन नाशिकमध्ये झालं," असा टोला रोहित पवारांनी लगावला.
तसेच, "मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) संदर्भातील कायदा संसदेत मंजूर होईपर्यंत भाजपा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वापर करेल. त्यानंतर भविष्यात त्यांना आणखी अनेक कटू अनुभवांना सामोरं जावं लागू शकतं," असंही ते म्हणाले.
शरद पवारांचे खासदार भाजपाच्या संपर्कात? : राज्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे काही खासदार महायुतीत जाण्याच्या चर्चेनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदारही सत्ताधारी महायुतीच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. याबाबत विचारलं असता रोहित पवार म्हणाले, "आमच्या पक्षातील आमदार आणि खासदार या दोघांवरही सत्ताधारी पक्षाचं लक्ष आहे. त्यांना विविध प्रकारची आमिषं दाखवली जात आहेत. मात्र आमचे आमदार आणि खासदार विचारांनी ठाम असून ते पक्षासोबतच राहतील." "पक्षात कोणतीही फूट पडणार नाही. आमदार आणि खासदारांशी खासदार सुप्रिया सुळे तसंच शरद पवार स्वतः संवाद साधत आहेत," असा विश्वासही रोहित पवारांनी व्यक्त केला.
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