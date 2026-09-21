'अजित दादा जर असते तर इतका वेळ लागला नसता, विलंब न लावता दुष्काळ जाहीर करा'- रोहित पवार
आज अजित पवार असते तर दुष्काळ जाहीर करण्याकरिता वेळ लागला नसता असे आमदार रोहित पवार म्हणाले. ते नांदेडच्या दौऱ्यात ईटीव्ही भारतच्या वार्ताहराशी बोलत होते.
Published : September 21, 2026 at 7:11 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 7:30 AM IST
नांदेड- महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. दोन दिवसीय नांदेड दौऱ्यावर असलेल्या रोहित पवारांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत तातडीनं दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची राज्य सरकारकडं मागणी केली. पावसाअभावी खरीप पिकांचं मोठे नुकसान झाल आहे. आता रब्बी हंगामाचीही चिंता निर्माण झाली असल्याचं त्यांनी म्हटले.
महाराष्ट्रात यंदा पावसाची मोठी तूट असून मराठवाडा आणि विदर्भातील परिस्थिती विशेष गंभीर आहे. शेतकऱ्यांचे पीक हातातून गेले असताना सरकारनं तातडीनं पंचनामे करून मदत जाहीर करणे गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितले. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा का केली जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करा- शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये मदत, तर शेतीत काम नसलेल्या मजुरांच्या कुटुंबाला 25 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केली. या मागणीचा आमदार रोहित पवारांनी पुनरुच्चार केला. जनावरांसाठी तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काबाबत मदत करावी आणि प्रलंबित कर्जमाफीचा लाभ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘काजू-बदाम खा, पण कामही करा’- नांदेडमधील दुष्काळी आढावा बैठकीत काजू-बदाम दिल्याच्या मुद्द्यावरूनही रोहित पवारांनी सरकारला लक्ष्य केलं. “तुम्ही काजू खा, बदाम खा, काजू कतली खा; आम्हाला काही फरक पडत नाही. पण, तुमचं काम नीट झालं पाहिजे. दुष्काळ जाहीर करून मदत लोकांपर्यंत पोहोचवली असती, तर तुम्ही काय खाता याकडे लोकांनी लक्ष दिलं नसतं,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर टीका केली. सामान्य शेतकरी आणि मजुरांकडे किराणा घेण्यासाठीही पैसे नसताना शासकीय बैठकीत काजू-बदामाचा मुद्दा समोर आल्यानं जनतेमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचं त्यांनी म्हटले. माध्यमांनी हा विषय मांडल्यामुळे सत्ताधारी नेते नाराज होत असल्याचे सांगत, “पत्रकार शेवटी शेतकरी आणि मजुरांची मुलं आहेत,” असेही रोहित पवार म्हणाले. यापूर्वीही त्यांनी काजू-बदाम प्रकरणावरून सरकारवर टीका केली होती.
‘अजितदादा अर्थमंत्री असते तर निर्णयाला एवढा वेळ लागला नसता’- रोहित पवारांनी अजित पवार यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाचा संदर्भ देत सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केला. “अजितदादा अर्थमंत्री असते तर इतका वेळ लागला नसता, वेळेवर निर्णय झाला असता,” असा त्यांनी दावा केला.
शेतकऱ्यांना दिवाळीपर्यंत मदत मिळेल का- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 ऑक्टोबरपासून पंचनामे करून मदत देण्याचे जाहीर केले. त्यावरून रोहित पवारांनी सरकारच्या भूमिकेवरही त्यांनी टीका केली. कर्नाटक सरकारनं दुष्काळ जाहीर करून पुढील प्रक्रिया सुरू केली असताना महाराष्ट्रात निर्णय घेण्यासाठी प्रतीक्षा का केली जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना दिवाळीपर्यंत मदत मिळेल का, असा सवाल विचारला असता रोहित पवारांनी सरकारच्या मागील मदतीच्या प्रक्रियेचा दाखला देत संशय व्यक्त केला.“मदत मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. आमची अपेक्षा आहे की पुढील काही दिवसांत मदत मिळावी. मात्र सरकारचा आतापर्यंतचा अनुभव पाहता दुष्काळाची मदत महिनाभरात मिळेल, असे मला वाटत नाही,” असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीतील मदत आणि कर्जमाफीचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत अद्याप पोहोचलेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
- दरम्यान, महाराष्ट्रात पावसाची तूट गंभीर असून मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांमध्ये पीक आणि पाणीटंचाईचं संकट ओढवलं आहे. सरकारकडून परिस्थितीचा आढावा आणि मदतीबाबत पुढील निर्णयाची प्रक्रिया सुरू आहे.
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