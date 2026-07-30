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'त्यांचा विचारच गटाराचा', त्यांच्या चित्रपटाला बॉयकॉट केलं पाहिजे; कंगना रणौत यांच्यावर रोहित पवारांची घणाघाती टीका

पुण्यात रोहित पवार यांनी कंगना रणौत (kangana Ranaut) यांच्या वक्तव्यावर टीका करत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील बनावट पदवी प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली.

Rohit Pawar
रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 4:53 PM IST

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पुणे : नीट पेपरफुटी प्रकरणी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाबाबत खासदार कंगना रणौत (kangana Ranaut) यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून त्यांच्यावर सर्वत्र टीका होत आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना विचारलं असता त्यांनी कंगना रणौत यांच्यावर जोरदार टीका केली.

काय म्हणाले रोहित पवार? : रोहित पवार म्हणाले, "त्यांचा विचारच गटाराचा आहे. त्यांचा कोणताही चित्रपट प्रदर्शित झाला तर तो बायकॉट केला पाहिजे. तुमच्या पक्षातील मंत्र्यांची मुलं परदेशात शिक्षण घेत आहेत आणि इथे मात्र आधुनिक विचार चुकीचे असल्याचं सांगितलं जात आहे. भाजपानं त्यांना मोदींची बाजू मांडण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचं आंदोलन बदनाम करण्यासाठी पुढे केलं. मात्र, त्यांच्या गटारातील विचारांचं खरं स्वरूप आता जनतेसमोर आलं आहे." सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे बनावट पदवी प्रकरणी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

माहिती देताना रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)

मोबाईलचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे : रोहित पवार म्हणाले, "ज्या महामानवाच्या नावाने विद्यापीठ आहे, त्या विद्यापीठात असा घोटाळा होणं अत्यंत गंभीर आहे. तक्रारदार कदम यांनी धाडसानं तक्रार दाखल केली आणि माध्यमांनीही हा विषय समोर आणला. मुखेकर यांच्यावर कारवाई झाली असून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होणार आहे. मात्र, एकच बनावट पदवी दिली असेल असं मानता येणार नाही. त्यांनी आणखी किती जणांना बनावट प्रमाणपत्रे दिली, यासाठी त्यांच्या मोबाईलचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे. संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे."

फॉरेन्सिक ऑडिट करून फौजदारी कारवाई करावी : रोहित पवार पुढे म्हणाले, "हे रॅकेट केवळ मुखेकर यांच्यापुरते मर्यादित नसून त्यामागे मोठे जाळे असण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या दोन कंपन्यांपैकी एका कंपनीशी भाजपाशी संबंधित व्यक्तींचा संबंध असल्याची चर्चा आहे. तसंच राजेश पांडे यांचा विद्यापीठातील वाढता वावरही तपासला गेला पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. 2015 पासून ज्यांना पदव्या देण्यात आल्या आहेत, त्या सर्वांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे."

अभिजित दिपके यांच्याबाबतही 'तसाच' झाला असावा : यावेळी कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांना भाजपामध्ये प्रवेश करण्यासाठी धमकी दिल्याच्या आरोपांबाबतही रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "नीट पेपरफुटी प्रकरणात अभिजित दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलन केलं. अनेक सामाजिक संघटनांनी त्यांना पाठिंबा दिला. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून तसंच पोलिसांच्या वेशात असलेल्या काही व्यक्तींनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या आंदोलनानंतर संपूर्ण देश एकवटला आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. राज्यात जसं पक्ष फोडून आमदार-खासदार विकत घेण्याचा प्रयत्न झाला, तसाच प्रयत्न अभिजित दिपके यांच्याबाबतही झाला असावा. मात्र ते विद्यार्थी आणि जनतेच्या बाजूने ठामपणे उभे आहेत. त्याबद्दल त्यांचे मी अभिनंदन करतो."

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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
ROHIT PAWAR
KANGANA RANAUT
कंगना राणावत
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