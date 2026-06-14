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रोहित पवारांचं आंदोलन म्हणजे 'मनोज जरांगे पाटलांची स्टाईल मारण्याची नौटंकी' : आमदार परिणय फुकेंचा घणाघात

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं. त्यांच्या या आंदोलनावर आमदार परिणय फुके यांनी जोरदार टीका केली.

PARINAY FUKE ON ROHIT PAWAR
आमदार परिणय फुके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 10:49 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 11:01 PM IST

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गोंदिया : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी कर्जमाफीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात या मागणीसाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं आहे. या आंदोलनावर भारतीय जनता पार्टीचे विधानपरिषद आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी सडकून टीका केली आहे. हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नसून केवळ 'मनोज जरांगेंची स्टाईल मारण्याची नौटंकी' असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आमदार परिणय फुके म्हणाले की, "रोहित पवार जे उपोषणाला बसले आहेत, ते शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रश्नांसाठी नाही. त्यांनी जे 'अन्नत्याग आंदोलन' सुरू केलंय, त्याऐवजी त्यांनी आता 'मीडिया त्याग आंदोलन' करायला हवं." शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून राजकारण करण्यापेक्षा सरकारशी चर्चा करून तोडगा काढावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीवर टीका : दुसरीकडं उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांच्या बंडखोरीच्या चर्चांवरही परिणय फुके यांनी भाष्य केलं. उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांची तातडीची बैठक बोलावल्याच्या पार्श्वभूमीवर फुके म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांचे खासदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत आणि ते शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत, अशी जोरदार चर्चा आहे." पूर्वी ज्याप्रमाणं आमदारांनी उठाव केला, तसाच उठाव आता खासदारही करतील, या भीतीनंच उद्धव ठाकरे आपल्या खासदारांची चाचपणी आणि मोजणी करत आहेत," असा टोला त्यांनी लगावला. त्यामुळे ही बैठक म्हणजे खासदारांची निष्ठा तपासण्याचा प्रकार असल्याचं फुके म्हणाले.

रोहित पवारांचं आंदोलन म्हणजे 'मनोज जरांगे पाटलांची स्टाईल मारण्याची नौटंकी' : आमदार परिणय फुकेंचा घणाघात (ETV Bharat Reporter)

आमदार परिणय फुकेंच्या विधानावर वाद होण्याची शक्यता : विधानपरिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके यांच्या या टीकेनंतर राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा वादंग निर्माण झाला आहे. रोहित पवार यांच्या आंदोलनाला भाजपाकडून 'नौटंकी' संबोधल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर येण्याची शक्यता आहे. तर उद्धव ठाकरे यांच्या उबाठा पक्षाच्या अंतर्गत अस्वस्थतेच्या चर्चांना आमदार परिणय फुकेंच्या विधानामुळे आणखी बळ मिळालं आहे.

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Last Updated : June 14, 2026 at 11:01 PM IST

TAGGED:

ROHIT PAWAR PROTEST LIKE NAUTANKI
BJP MLA PARINAY FUKE
रोहित पवारांचं आंदोलन
आमदार परिणय फुके
PARINAY FUKE ON ROHIT PAWAR

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