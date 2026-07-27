औषध निरीक्षक भरती परीक्षा पेपरफुटीचा आरोप; रोहित पवारांनी सादर केले पुरावे, 12 लाखांत पेपर विकल्याचा संशय
औषध निरीक्षक भरती परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा आरोप करत रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी धक्कादायक पुरावे सादर केले आहेत.
Published : July 27, 2026 at 2:00 PM IST
मुंबई : 22 मार्च 2026 रोजी झालेल्या औषध निरीक्षक (ड्रग इन्स्पेक्टर, गट-ब) भरती परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यांच्या मुंबईतील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी या प्रकरणासंदर्भातील धक्कादायक पुरावे सादर करत सखोल चौकशीची मागणी केली.
तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध : रोहित पवार यांनी सांगितलं की, औषध निरीक्षकांची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची असून बनावट औषधांवर कारवाई, औषध साठ्याची तपासणी, दुकानांचे निरीक्षण, निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची चौकशी आणि जप्ती यांसारखी कामे त्यांना प्रामाणिकपणे पार पाडावी लागतात. अशा महत्त्वाच्या पदाच्या भरती परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. 29 जुलै 2025 रोजी (जाहिरात क्र. 116/2025) या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. या परीक्षेसाठी राज्यभरातून सुमारे 44,500 उमेदवारांनी अर्ज केले होते. परीक्षा 22 मार्च 2026 रोजी झाली, त्यानंतर 12 जून 2026 रोजी स्क्रीनिंग चाचणीचा निकाल जाहीर करण्यात आला आणि 22 जुलै 2026 रोजी 506 पात्र उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
एमपीएससीमधील अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे? : रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, नंदुरबार येथील एका कोचिंग क्लासमार्फत संबंधित उमेदवाराच्या मोबाईलवर 20 मार्च 2026, म्हणजे परीक्षेच्या दोन दिवस आधी, प्रश्नपत्रिकेची पीडीएफ पोहोचली होती. ती पुढे इतरांना पाठवण्यात आली आणि त्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या आरोपानुसार, परीक्षेतील 100 पैकी सुमारे 90 प्रश्न हे लीक झालेल्या पीडीएफमधील प्रश्नांशी जुळत होते. पेपर फोडणाऱ्या टोळीने पेपर सेंटर किंवा एमपीएससीमधील अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करून हा पेपर परीक्षेच्या 2 दिवस आधीच मिळवला आणि तो मोठ्या प्रमाणावर विकला, असा थेट आरोप पवार यांनी केला. आपल्या मर्जीतील आणि अनुकूल असलेले अधिकारी, कर्मचारी पदांवर बसवण्यासाठीच हा पेपर फुटीचा संपूर्ण डाव रचला गेल्याचं त्यांनी आवर्जून सांगितलं.
व्हॉट्सॲपवर प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरे : या पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांनुसार, 20 मार्च 2026 रोजी म्हणजे परीक्षेच्या दोन दिवस आधी उमेदवारांच्या व्हॉट्सॲपवर प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरे पाठवण्यात आली होती. चॅटिंगमधील माहितीनुसार, "20 मार्च रोजी दिलेल्या प्रश्नसंचातील 75 प्रश्न परीक्षेत आले होते आणि ते सोडवले," असा स्पष्ट उल्लेख आढळला आहे. हा पेपर 12 लाखांना विकला गेल्याचा संशय असून, यामध्ये बार्शी कनेक्शन' आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे असण्याची दाट शक्यता रोहित पवार यांनी वर्तवली.
'हा' योगायोग नसून मोठा घोटाळा : या गैरव्यवहाराची व्याप्ती दर्शवण्यासाठी रोहित पवार यांनी एका नायब तहसीलदारांच्या कौटुंबिक निकालाची 'केस स्टडी' मांडली. या नायब तहसीलदारांची दोन मुले ज्यात मुलाची रँक 13, गुण 149 आणि मुलीची रँक 16, गुण 148 आणून दोघे या परीक्षेत चांगल्या रँकने उत्तीर्ण झाले आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या उमेदवारांची नावे कटऑफमध्ये नव्हती, अशांनाही मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. बहुतांश उमेदवारांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि आधीच्या परीक्षांचा रेकॉर्ड अत्यंत सर्वसामान्य असताना स्पर्धा परीक्षेत अचानक मिळालेले हे उच्च गुण निव्वळ योगायोग नसून मोठा घोटाळा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
CBI मार्फत चौकशी करण्यात यावी : या प्रकरणी विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC), अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि पोलिसांकडं तक्रारी दिल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, सुरुवातीला आवश्यक ती कारवाई झाली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. रोहित पवार यांनी या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून एफआयआर दाखल करावा, व्हायरल स्क्रीनशॉटचे फॉरेन्सिक परीक्षण करावं, संशयितांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) आणि व्हॉट्सॲप चॅटची तपासणी करावी, तसेच गरज भासल्यास CBI मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम निकाल आणि नियुक्ती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
एमपीएससीचे विद्यार्थी आदित्य वंगारे यांची प्रतिक्रिया : देशभरात गाजलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक भरतीच पेपरफुटी झाल्याचा गंभीर प्रश्न दोन उमेदवारांनी पुराव्यांसह महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडं लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या संपूर्ण भरती प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी एमपीएससीचे विद्यार्थी आदित्य वंगारे यांनी केली.
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