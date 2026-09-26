नीला विखेंच्या वक्तव्यानं जुना वाद ऐरणीवर : सुजय विखेंच्या श्रेयवादावर बहिणीचा टोला, विरोधकांना मिळालं आयतं कोलीत
माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे विखे कुटुंबातील जुना कौटुंबीक वाद पुन्हा चर्चेत आला. अगोदर चुलत बहिणीनं टोला लगावल्यानंतर आता विरोधकांनी टीका केली.
Published : September 26, 2026 at 4:24 PM IST
शिर्डी : भाजपा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या एका वक्तव्यामुळे विखे कुटुंबातील जुना कौटुंबिक वाद पुन्हा चर्चेत आला. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पुतणी आणि अशोक विखे यांची कन्या नीला अशोक विखे पाटील यांची स्वीडनच्या संसदेत खासदार म्हणून निवड झाली. त्यानंतर विखे कुटुंबाकडून त्यांचं अभिनंदन करण्यात आलं. मात्र त्यानंतर सुजय विखे यांनी केलेल्या मिश्कील वक्तव्यावर नीला विखे यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे या प्रकरणाला वेगळं राजकीय वळण मिळालं. या मुद्द्याचा आधार घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार नीलेश लंके आणि आमदार रोहित पवार यांनीही विखे पिता-पुत्रांवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. विखे पाटलांच्या घरातील जुना वाद चव्हाट्यावर आल्यानं विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं.
कुटुंबातील व्यक्ती परदेशात खासदार झाल्याचा अभिमान : नीला अशोक विखे पाटील यांच्या स्वीडनमधील राजकीय यशानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांचे पुत्र डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. कुटुंबातील व्यक्ती परदेशातील संसदेत खासदार झाल्याचा अभिमान असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर एका कार्यक्रमात बोलताना सुजय विखे यांनी आपल्या खास शैलीत राजकीय विरोधकांना टोला लगावला. "भारतात पाडलं तरी स्वीडनमध्ये खासदार झालो," असा उल्लेख करत त्यांनी खासदारकीचं पद मिळणं आणि गमावणं हा निवडणुकीच्या राजकारणाचा भाग असल्याचं सांगितलं. विखे कुटुंबाची खासदारकीशी असलेली नाळ सहज तुटणारी नसल्याचं सांगत त्यांनी राजकीय विरोधकांवर मिश्कील भाष्य केलं.
नीला विखे यांनी केलेल्या वक्तव्याची चर्चा : सुजय विखे यांच्या या वक्तव्यानंतर नीला विखे यांनी केलेल्या वक्तव्याची चर्चा सुरू झाली. त्यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ घेत विखे कुटुंबातील जुन्या मतभेदांची चर्चा पुन्हा रंगली. विशेष म्हणजे राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अशोक विखे यांच्यातील अनेक वर्षांपासूनचे मतभेद आणि त्यातून निर्माण झालेला कौटुंबिक दुरावा या निमित्तानं पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. नीला विखे यांच्या वक्तव्यामुळे विखे कुटुंबावर राजकीय टीका होण्यास सुरुवात झाली. खासदार नीलेश लंके यांनीही या मुद्द्यावर भाष्य केलं. त्यांनी आपल्या एक्स खात्यावर विखे पिता-पुत्रांचं थेट नाव न घेता एक पोस्ट केली. "आपलं कर्तृत्व एवढं मोठं करा की, कालपर्यंत ओळख न देणाऱ्यांनी आज तुमचं नाव घेऊन स्वतःचा मोठेपणा सांगितला पाहिजे. अभिनंदन अहिल्यानगरची सुपुत्री स्वीडनच्या खासदार नीला अशोक विखे पाटील," अशी पोस्ट लंके यांनी केली. लंके यांच्या या पोस्टमुळे विखे कुटुंबातील वादाला राजकीय रंग चढला. नीला विखे यांच्या यशाच्या निमित्तानं विखे कुटुंबातील अंतर्गत राजकारणावर भाष्य करण्याची संधी विरोधकांनी साधल्याचं चित्र निर्माण झालं.
रोहित पवार यांनीही अभिनंदन करत केलं भाष्य : खासदार नीलेश लंके यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही नीला विखे यांचं अभिनंदन करताना अप्रत्यक्ष राजकीय भाष्य केलं. दुसऱ्या देशात जाऊन तेथील लोकांचा विश्वास संपादन करणं ही अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचं रोहित पवार यांनी म्हटलं. त्याचवेळी आम्ही विचार आणि पक्ष बदलत नाही, असं म्हणत त्यांनी नीला विखे यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ घेतला. रोहित पवार यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात विखे पाटील यांच्या पक्षबदलाच्या राजकारणाशी जोडून चर्चा सुरू झाली आहे.
कुटुंबातील जुना वाद पुन्हा आला समोर : विखे कुटुंबातील या नव्या राजकीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर कुटुंबातील जुना वादही पुन्हा समोर आला आहे. ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या तीन पुत्रांपैकी अशोक विखे हे ज्येष्ठ पुत्र. त्यांनी परदेशात वास्तव्य केलं असून प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयाच्या कामकाजाशीही त्यांचा संबंध राहिला आहे. पुढील काळात अशोक विखे आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. हे मतभेद पुढं इतके वाढले की दोन्ही कुटुंबांतील संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण झाल्याची चर्चा होती. या काळात अशोक विखे यांनी राधाकृष्ण विखे यांच्यावर काही गंभीर आरोपही केले. त्यानंतर दोन्ही कुटुंबांमधील मतभेद सार्वजनिक चर्चेचा विषय ठरले.
जुन्या कौटुंबिक वादाला मिळाली पुन्हा हवा : नीला विखे पाटील स्वीडनच्या संसदेत खासदार झाल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठं मन दाखवत त्यांचं अभिनंदन केलं. त्यामुळे कुटुंबातील जुने मतभेद बाजूला ठेवून नीला विखे यांच्या यशाचं स्वागत करण्यात आल्याचं चित्र निर्माण झालं. मात्र त्यानंतर सुजय विखे यांच्या वक्तव्यावर नीला विखे यांनी केलेल्या भाष्यामुळे या जुन्या कौटुंबिक वादाला पुन्हा हवा मिळाली. त्यातच नीलेश लंके आणि रोहित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे हा मुद्दा आता कौटुंबिक वर्तुळापुरता मर्यादित न राहता अहिल्यानगरच्या राजकारणातही चर्चेचा विषय बनला आहे. नीला विखे यांचं स्वीडनमधील राजकीय यश हे विखे कुटुंबासाठी निश्चितच महत्त्वाचं ठरलं आहे.
मात्र या यशाच्या निमित्तानं झालेला श्रेयवाद, त्यावरून आलेली प्रतिक्रिया आणि त्यानंतर विरोधकांकडून झालेली राजकीय टीका यामुळे विखे कुटुंबातील जुन्या राजकीय-कौटुंबिक संघर्षाच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. आता या प्रकरणावर विखे पिता-पुत्रांकडून पुढील कोणती भूमिका मांडली जाते आणि त्याला विरोधकांकडून काय प्रत्युत्तर दिलं जाते, याकडं अहिल्यानगरच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
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