आमदार रोहित पवार यांनी घेतली फ्लाईट अटेंडंट पिंकी माळी यांच्या कुटुंबीयांची भेट; पिंकीच्या भावाला दिलं नोकरीचं आश्वासन

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह फ्लाइट अटेंडन्ट पिंकी माळी यांचं निधन झालं. आज रोहित पवार यांनी पिंकी माळी यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केलं.

Pinki Mali Family
रोहित पवार यांनी घेतली पिंकी माळी यांच्या कुटुंबीयांची भेट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 2:38 PM IST

1 Min Read
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला असून त्यांच्यासोबत सुरक्षारक्षक आणि वैमानिकांचं देखील या अपघातात मृत्यू झाला आहे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी फ्लाईट अटेंडंट पिंकी माळी यांच्या वरळी (मुंबई) येथील घरी भेट देऊन कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेतली आणि विचारपूस केली.


रोहित पवार यांनी माळी कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेतली : बारामतीतील विमान अपघातात अजितदादांसह फ्लाईट अटेंडंट पिंकी माळी (28) यांचाही अत्यंत कमी वयात दुर्दैवी मृत्यू झाला. आयुष्याची इनिंग सुरु होत असतानाच नियतिच्या फेऱ्यापुढं ब्रेक लागला, त्यामुळं माळी कुटुंबावर झालेला हा आघात अत्यंत मोठा आहे. यातून सावरण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या वरळी (मुंबई) येथील घरी भेट देऊन कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेतली आणि विचारपूस केली.

बहिणीचं अधुरं स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छा : पिंकी यांची झेप थांबली असली तरी त्यांच्या भावाला एव्हिएशन इंडस्ट्रीजमध्ये काम करुन बहिणीचं अधुरं स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छा आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आवश्यक तिथं हात देण्याचा शब्द माळी कुटुंबाला रोहित पवार यांनी दिला.

संपादकांची शिफारस

