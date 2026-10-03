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"सरकारचे लक्ष जनतेकडे नाही, फक्त आमदारांच्या फोडाफोडीत व्यस्त" पुण्यातील आंदोलनातून रोहित पवारांचा हल्लाबोल!

MPSC आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रोहित पवार गेल्या तीन दिवसांपासून आक्रमक झाले आहेत.

Rohit Pawar
पुण्यातील आंदोलनातून रोहित पवारांचा हल्लाबोल! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 1:59 PM IST

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पुणे : राज्यात कमी पाऊस झाल्यानं दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. दुसरीकडे, MPSC च्या विविध प्रश्नांवरून राज्यभर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठीही देशभरात आंदोलनं सुरू आहेत.

राज्यात शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर असताना सरकारचे सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष नसून आमदारांची फोडाफोडी करण्यातच सरकार व्यस्त असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली.

MPSC आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रोहित पवार गेल्या तीन दिवसांपासून आक्रमक झाले आहेत. पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ MPSC विद्यार्थ्यांसह त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यावेळी राज्यातील शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत विचारलं असता, रोहित पवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारनं गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

धनंजय मुंडेंच्या भेटीवर रोहित पवारांची टीका :

पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या दुसऱ्या आंदोलनाला माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी काल भेट दिली. याबाबत आमदार रोहित पवार यांना विचारलं असता त्यांनी सत्ताधारी नेत्यांवर टीका केली.

“तुम्ही सत्ताधारी आहात, तर इथे येऊन भाषणं ठोकण्याची आणि विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन जाऊ, असे सांगण्याची गरज काय? मुख्यमंत्र्यांकडे थेट जा आणि अध्यक्षांचा राजीनामा घेऊनच बाहेर पडा,” असे रोहित पवार म्हणाले.

हे आंदोलन विद्यार्थ्यांचे असून दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांची गर्दी दुप्पट होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावना तीव्र असून त्यांना केवळ आश्वासने नकोत, तर ठोस कृती हवी आहे, असे त्यांनी सांगितले. आयोगाच्या अध्यक्षपदी कडक आणि स्वच्छ प्रतिमेचा सनदी अधिकारी बसवावा. त्यामुळे परीक्षेच्या पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन योग्य तो निर्णय घेता येईल, असेही रोहित पवारांनी म्हटलं.

ते पुढे म्हणाले, “आम्ही केलेल्या ट्विटनंतर खडबडून जागे झालेल्या शासनाला सचिवांच्या बदलीचा शासन निर्णय काढावा लागला आहे. आता मुख्य मागणी असलेल्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबतही शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.”

TAGGED:

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MPSC STUDENTS PROTEST PUNE
रोहित पवार एमपीएससी आंदोलन
विवेक भीमनवार राजीनामा
ROHIT PAWAR PUNE MPSC PROTEST

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