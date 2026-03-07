शिखर बँक घोटाळा प्रकरण : आमदार रोहित पवार यांचा मुंबई सत्र न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज
आमदार रोहित पवारांनी कथित शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. यानंतर न्यायालयानं ईडीला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Published : March 7, 2026 at 7:17 AM IST
मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी कथित शिखर बँक घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. न्यायालयाने अर्जाची दखल घेत ईडीला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी 17 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
प्रकरण काय आहे? : ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या प्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. यामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोल भावात आणि नियमांचं उल्लंघन करून विक्री केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
ईडीनं जुलै 2024 मध्ये या प्रकरणात तिसरं आरोपपत्र दाखल केलं, ज्यामध्ये रोहित पवार यांना आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलं. ईडीच्या आरोपानुसार, 80.56 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेनं 2009 मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा घेतला आणि 2012 मध्ये तो अत्यंत कमी किमतीत लिलावात विकला. लिलाव प्रक्रियेत पवार यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेड व्यतिरिक्त आणखी दोन पक्ष सहभागी होते. मात्र, सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आलं, तर दुसरा बोलीदार बारामती अॅग्रोचाच व्यावसायिक सहकारी असल्याचा आणि त्याला साखर कारखाना चालवण्याचा अनुभव नसल्याचा आरोप ईडीनं केला आहे.
कोर्टाचे निर्देश : मुंबई सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश महेश जाधव यांच्यासमोर शुक्रवारी रोहित पवारांनी त्यांचे वकील कुशल मोर यांच्यामार्फत दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला. या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगचा कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचा दावा पवारांनी अर्जात केला आहे. रोहित पवारांसह त्यांचे निकटवर्तीय व्यावसायिक राजेंद्र इंगवले आणि इतर 5 जणांनीही न्यायालयाकडे दोषमुक्तीची मागणी केली आहे. न्यायालयानं या अर्जावर पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी ठेवली असून ईडीला त्यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ईडीने केलेली कारवाई : जानेवारी 2023 मध्ये ईडीनं रोहित पवारांशी संबंधित काही ठिकाणांवर आणिबारामती अॅग्रो लिमिटेडवर छापे टाकले. या कारवाईत कंपनीची 50 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली.
त्यानंतर ईडीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार यांना चौकशीसाठी मुंबईतील कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितलं होतं. मार्च 2023 मध्ये ईडीनं बारामती अॅग्रोची 50.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली.
या जप्त मालमत्तेमध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड इथं असलेली 161.30 एकर जमीन, साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि काही इमारतींचा समावेश होता. ईडीच्या म्हणण्यानुसार या मालमत्ता कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेडच्या होत्या आणि त्या बारामती अॅग्रोनं बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केल्या, ज्यामुळे मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा ईडीनं केला आहे.