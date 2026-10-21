आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलींच्या शिक्षणासाठी रोहित पवारांचा पुढाकार; क्षीरसागर कुटुंबीयांना मदतीची ग्वाही
नांदेडमधील आत्महत्या केलेले शेतकरी क्षीरसागर यांच्या कुटुंबीयांची आमदार रोहित पवारांनी भेट घेतली. मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारत कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांना पुरेसा वीजपुरवठा देण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडं केली.
Published : October 21, 2026 at 10:51 AM IST
नांदेड : नांदेडमधील बोरगाव येथील शेतकरी शंकर क्षीरसागर यांच्या (Farmers Shankar Kshirsagar) आत्महत्येच्या घटनेमुळं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी बोरगाव येथे जाऊन क्षीरसागर कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांचं सांत्वन केलं. यावेळी त्यांनी कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्याची ग्वाही दिली.
रोहित पवार यांनी स्वीकारली शिक्षणाची जबाबदारी : शंकर क्षीरसागर यांच्या एका मुलीचे पुण्यात वैद्यकीय शिक्षण सुरू असून, दुसऱ्या मुलीचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न आहे. या दोन्ही मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करण्याची तयारी रोहित पवार यांनी दर्शवली. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मुलीच्या पुढील तीन वर्षांच्या शिक्षणासह राहण्या-खाण्याचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारली. तसेच, दुसऱ्या मुलीचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
क्षीरसागर कुटुंबावरील कर्जाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी : दरम्यान, दुष्काळामुळं पिकांचं झालेलं नुकसान, वीजपुरवठा खंडित झाल्यानं पिकांना पाणी देता न येणं, कर्जमाफीचा प्रश्न आणि मुलीच्या शिक्षणासाठी अतिरिक्त शुल्काची मागणी अशा अनेक अडचणींमुळं शेतकरी तणावाखाली असल्याचं रोहित पवार यांनी सांगितलं. याप्रकरणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून क्षीरसागर कुटुंबावरील कर्जाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. तसेच, संबंधित महाविद्यालयानेही विद्यार्थिनीच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याची केली मागणी : सरकार आणि प्रशासनानं या कुटुंबाला योग्य मदत न केल्यास आपण स्वतः मदतीसाठी पुढे येऊ, असा विश्वासही रोहित पवार यांनी दिला. याचवेळी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी मिळावं, यासाठी पुढील दोन ते तीन महिने पुरेसा वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांतून किमान काही प्रमाणात उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी भूमिकाही रोहित पवार यांनी मांडली.
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