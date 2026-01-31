'सर्वजण शोकाकूल असताना त्यांना शुभेच्छा तरी कशा द्याव्यात'; रोहित पवारांनी व्यक्त केली भावना
अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर उपमुख्यमंत्री पद रिक्त झालं होतं. शनिवारी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यानंतर रोहित पवारांनी आपली भावना व्यक्त केली.
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री होण्याचा मान हा सुनेत्रा पवार यांना मिळाला आहे. असं असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी 'डोक्यावर डोंगराएवढं दुःख असताना आणि आम्ही सर्वजण शोकाकूल असताना त्यांना शुभेच्छा तरी कशा द्याव्यात, हे कळत नाही..!' असं सोशल मीडियावर लिहित आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
आमदार रोहित पवारांनी व्यक्त केली भावना : आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, 'राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून मा. सुनेत्राकाकी यांनी शपथ घेतली, याचा आनंद आहे. खरं म्हणजे अजितदादांची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही पण किमान सुनेत्राकाकींच्या रुपात तरी आम्ही तिथं अजितदादांना पाहू.. डोक्यावर डोंगराएवढं दुःख असताना आणि आम्ही सर्वजण शोकाकूल असताना त्यांना शुभेच्छा तरी कशा द्याव्यात, हे कळत नाही...'
सुनेत्रा पवार यांनी घेतली पद आणि गोपनियतेची शपथ : राज्याच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी शपथ घेतली. राज्याचे प्रभारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुनेत्रा पवार यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही प्रमुख नेते उपस्थित होते. अतिशय भावपूर्ण वातावरणात हा शपथविधी पार पडला. दरम्यान, सुनेत्रा पवार यांचं आगमन झाल्यानंतर उपस्थित आमदार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी 'अजित दादा अमर रहे', 'एकच वादा अजित दादा', 'वहिनी आप आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है', 'महाराष्ट्राचा एकच दादा, अजित दादा' अशा घोषणा दिल्या.
एकमतानं राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड : विधानभवनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ गटनेतेपदासाठी सुनेत्रा पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव ज्येष्ठ नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडला, तर दिलीप वळसे-पाटील यांनी त्यास अनुमोदन दिलं. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांची एकमतानं राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. या निवडीची अधिकृत माहिती विधिमंडळ सचिवांना कळवण्यात आली.
राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा : गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा देखील राजीनामा दिला. सुनेत्रा पवार यांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती सी पी राधाकृष्णन यांच्याकडे राजीनामा सोपवला. सुनेत्रा पवार यांनी 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लागली होती. मात्र, आता राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यामुळं त्यांना खासदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.
