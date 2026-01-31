ETV Bharat / state

'डोंगराएवढ्या दुःखापुढं आज पहिल्यांदाच ना पदाचं कौतुक आहे, ना आनंदाचा जल्लोष...'; रोहित पवारांची पोस्ट चर्चेत

शनिवारी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार अशी चर्चा सुरू असताना आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट केली आहे.

ROHIT PAWAR EMOTIONAL POST
आमदार रोहित पवार यांची भावनिक पोस्ट (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 31, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर दुसऱ्याच दिवशी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. दरम्यान शुक्रवारी रात्रीच सुनेत्रा पवार बारामतीहून मुंबईला रवाना झाल्या. त्यामुळं सुनेत्रा शनिवारी सायंकाळी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. असं असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या सोशल मीडियावर केलेल्या दुसऱ्या पोस्टची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

काय लिहिलय रोहित पवारांनी : "बारामतीचं दुसरं नाव म्हणजे आदरणीय साहेब आणि मा. अजितदादा...! आजपर्यंत या दोघांपैकी ज्याला सत्तेचं पद मिळायचं त्यांच्या अभिनंदनाचे बारामतीत मोठमोठे बॅनर दिसायचे. त्यावर उपमुख्यमंत्रीपदी निवड किंवा भावी मुख्यमंत्री अशा ठसठशीत अक्षरात मा. अजितदादांचा देखणा आणि राजबिंडा फोटो असायचा. ते पाहून मन आनंदानं भरुन यायचं आणि अभिमानही वाटायचा... पण आज? डोंगराएवढ्या दुःखापुढं आज पहिल्यांदाच ना पदाचं कौतुक आहे, ना आनंदाचा जल्लोष...! गळ्यात हार घातलेला मा. अजितदादांचा फोटो पाहणं डोळ्यांना सहन होत नाहीये. आज बारामतीत अभिनंदनाच्या जागी श्रद्धांजलीचे बॅनर आहेत, पण हे लावणाऱ्या आणि मा. अजितदादांवर अतीव प्रेम करणाऱ्या सर्वांना माझी हात जोडून विनंती आहे की, मा. अजितदादा हे आपल्यातच होते, आपल्यातच आहेत आणि त्यांच्या कामातून ते कायम आपल्यातच राहणार..! त्यामुळं मा. अजितदादांच्या नावापुढं स्वर्गीय शब्द लावण्याचं जसं धाडस माझ्यात नाही तसं आपणही करू नये."

राजकीय घडामोडींना वेग : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर भाष्य केलं. त्याचवेळी त्यांनी सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होत असल्याबद्दल आपल्याला माहिती नाही, असं स्पष्ट केलं. त्यामुळं एकच खळबळ उडाली. पवारांच्या पत्रकार परिषदेनंतर काही वेळानं तातडीनं पार्थ पवार यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. तब्बल तासभर ही चर्चा झाली. त्यानंतर पार्थ यांनी सुनेत्रा पवार यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला. यावेळी सुप्रिया सुळेही त्यांच्यासोबत होत्या. त्यानंतर पार्थ हे गोविंदबागेतून गेले. सुनेत्रा पवार या मुंबईत असून विधानभवनात आमदारांच्या बैठकीसाठी आल्या आहेत.

