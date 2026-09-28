'दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना मदत द्या', रोहित पवारांची मागणी; अजित पवारांच्या अपघाताची दहा तारखेला करणार पोलखोल
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर भाष्य करताना रोहित पवार यांनी सरकारच्या मदत प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले.
Published : September 28, 2026 at 12:35 PM IST
मुंबई : राज्यातील दुष्काळाची सरसकट नोंद घेऊन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी. मदतीसाठी जाहीर होणारा प्रत्येक रुपया थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदत मिळाली पाहिजे. अजितदादा असते तर शेतकऱ्यांना मदतीला विलंब झाला नसता, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी दिली. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर भाष्य करताना रोहित पवार यांनी सरकारच्या मदत प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या सर्व भागांची सरसकट नोंद घेणे गरजेचे आहे. मदत जाहीर झाल्यानंतर ती कागदावरच न राहता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दिवाळीचा सण जवळ आला असल्याने त्याआधीच शेतकऱ्यांना मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या अपघाताच्या तपासाचाही मुद्दा उपस्थित केला. दादांच्या अपघाताचा तपास मंदावला आहे. आठ महिने झाले तरी तपासाबाबत काहीच माहिती दिली जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणाच्या तपासाची सद्यस्थिती काय आहे, तपासातून आतापर्यंत काय समोर आले आहे आणि पुढील कारवाई काय झाली, याबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
अजित पवार यांच्या अपघातासंदर्भात यापूर्वीही रोहित पवार यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणातील तपास आणि त्यामागील काही बाबींबाबत आपल्याकडे माहिती असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आता या विषयावर अधिक सविस्तर माहिती देण्यासाठी 10 ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
10 ऑक्टोबरच्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांच्या अपघाताशी संबंधित काही महत्त्वाचे खुलासे करणार असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. यापूर्वी त्यांनी उल्लेख केलेल्या मफलरीचा संदर्भ देत, ती व्यक्ती नेमकी कोण आहे, हे 10 ऑक्टोबरला सांगणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणातील संबंधित व्यक्ती आणि काही बाबींचे खुलासे त्यावेळी केले जातील, असा दावा त्यांनी केला.
रोहित पवार यांनी पोस्टमधूनही अजित पवार यांच्या आठवणींचा उल्लेख केला आहे. गणेशोत्सवादरम्यान अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीची भावना व्यक्त करताना, त्यांच्यासाठी सुरू केलेला लढा थांबलेला नसल्याचे त्यांनी या पोस्टमधून सूचित केले. आज होणारी पत्रकार परिषदही काही कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, देशातील निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्याचाही रोहित पवार यांनी पोस्टमध्ये उल्लेख केला. सध्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून राजकीय वातावरण तापले असून, मतदार यादी आणि कथित मतचोरीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित घडामोडी यामुळे पत्रकार परिषद पुढे ढकलण्यात आली असून, आता 10 ऑक्टोबरला अजित पवारांच्या अपघाताशी संबंधित ‘मफलरीं’चे खुलासे करणार असल्याचे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
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