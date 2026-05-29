अजित दादांचा पक्ष भाजपाला सरेंडर!' रोहित पवारांचा थेट टोला; पार्थ पवारांच्या पक्षीय वर्चस्वाच्या चर्चेवरही दिली मोठी प्रतिक्रिया

रोहित पवार यांनी अजित पवार यांचा पक्ष भाजपाला सरेंडर झाल्याचं सांगितलं. तसंच बिहारमधील नितीश कुमार यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्रात शिंदे-पवारांच्या पक्षांची अवस्था झाल्याचा टोला लगावला.

माध्यमांशी बोलताना आमदार रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)
Published : May 29, 2026 at 6:22 PM IST

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अंतर्गत वाद सुरू असल्याची विधानं येत आहेत. तसंच पक्षात पार्थ पवार हेच निर्णय घेत असून ज्येष्ठ नेते नाराज असल्याची देखील चर्चा आहे. शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, "भाजपा अजित दादांच्या पक्षाला चालवत असून अजित दादांचा पक्ष भाजपाला सरेंडर झाला आहे. जसं बिहारमध्ये नितेश कुमार यांचं झालं तसंच राज्यात अजित दादा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचं झालं आहे.' अजित पवारांच्या निधानाला चार महिने पूर्ण झाले. त्यांच्या अपघाताची सीआयडीकडून केलेल्या तपासाची माहिती घेण्यासाठी रोहित पवार सीआयडीच्या कार्यालयात गेले होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.

भाजपा अजित दादांच्या पक्षाला चालवतोय : "जेव्हा अनुभव नसतो तेव्हा अनुभवी नेत्यांचं ऐकलं जातं. पार्थ पवार नवीन असून त्याला मार्गदर्शन करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नसून भाजपा पक्षातील आहेत. पार्थ पवार हा आता कोणाचं जास्त ऐकतो तर काकी (सुनेत्रा पवार) आणि भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांचं. पार्थ पवारला भाजपाचं मार्गदर्शन असल्यानं तो अशा पद्धतीनं वागत आहे. भाजपा अजित दादांच्या पक्षाला चालवत आहे," असं रोहित पवार म्हणाले.

अपघाताचा तपास दाबला जातोय : "अजित पवार यांच्या विमान अपघात तपासाबाबत माहिती घेण्यासाठी आज आम्ही सीआयडी कार्यालयात आलो होतो. सीआयडीचे प्रमुख आणि पाटील नावाचे एसपी तिथं होते. आम्ही बोलत असताना अधिकाऱ्यांकडून उडवा-उडवीची उत्तरं देण्यात आली. अजित पवार यांनी जे टेंडर आणलं होतं. ते व्ही. के. सिंग यानी रद्द करून आता मस्तपणे धंदा करत आहेत. यामागं सरकारचे लोक आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर उडवा-उडवीची उत्तरं तपास यंत्रणांकडून दिली जात असतील तर याचा आम्ही निषेध करतो. मुद्दाम अजित पवार यांचा तपास हा दाबला जातोय तसंच अजित पवार यांना न्याय कसा दिला जाणार नाही याचा पूर्णपणे प्रयत्न केला जातोय, असा थेट आरोप रोहित पवार यांनी केला.

संपादकांची शिफारस

