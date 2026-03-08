ETV Bharat / state

'तुम्ही स्वार्थी की अजितदादा प्रेमी? दाखवून द्या'- रोहित पवारांचे प्रफुल पटेलांना आव्हान

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूवरून आमदार रोहित पवार यांनी राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल यांना आव्हान दिले. पटेल हे पत्रकार परिषद घेतील, अशी अपेक्षा असल्याचं म्हटलं.

Rohit Pawar challenges Praful Patel
संग्रहित-आमदार रोहित पवार (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 8, 2026 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित करत व्हीआरएस विमान कंपनीवर कारवाईची मागणी करणाऱ्या आमदार रोहित पवार यांनी माजी केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री प्रफुल पटेल यांना आव्हान दिले. दुसरीकडं माजी मंत्री विजय शिवतरे यांनीदेखील अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूबाबत संशय व्यक्त केला.

आमदार रोहित पवार यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत म्हटलं, " प्रफुल पटेल जी (माजी केंद्रीयनागरी उड्डाणमंत्री) आपणास विनंती आहे की, अजितदादांच्या अपघाताला अथवा घातपातला कारणीभूत असलेल्या व्हीएसआर कंपनीच्या मालकाचा मुलगा रोहित सिंग याच्या राजस्थानमध्ये पार पडलेल्या लग्नात आपण गेला होतात का? गेला असालच तर त्या लग्नात इतर कोण नेते होते आणि कुठल्या पक्षाचे होते? हे तुम्हाला माहीतच असेल ते आपण लोकांना सांगावं. तुम्ही स्वार्थी आहात की अजितदादा प्रेमी आहात, हे महाराष्ट्राला दाखवून द्या. उद्या पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत स्पष्टीकरण द्याल, ही अपेक्षा.!

रोहित पवार यांनी बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाचे अभ्यासू नेते आणि राज्यसभा खासदार मनोज कुमार झा साहेब यांची दिल्लीत भेट घेऊन त्यांनाही अजितदादांच्या विमान अपघातासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. या अपघाताशी संबंधित सर्व पुराव्यांचं प्रेझेंटेशन दिलं. या विमान अपघाताबाबतचे पुरावे पाहून त्यांनाही आश्चर्य वाटल्याचं रोहित पवार यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं. अजितदादांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा विषय राज्यसभेत मांडण्याचं खासदार झा यांनी आमदार रोहित यांना आश्वासन दिलं.

Vijay Shivtare
माजी मंत्री विजय शिवतरे (Source- ETV Bharat Reporter)


सखोल चौकशी व्हावी-विजय शिवतरे- अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत आमदार विजय शिवतरे यांनीदेखील संशय व्यक्त केला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत निर्माण झालेल्या संशयाच्या पार्श्वभूमीवर सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी माजी मंत्री विजय शिवतरे यांनी केली आहे. या घटनेतील काही तांत्रिक बाबी आणि परिस्थिती लक्षात घेता सत्य बाहेर येणं गरजेचे असल्याचं त्यांनी शनिवारी पुरंदर तालुक्यात माध्यमांशी बोलताना म्हटलं. ते पुरंदर तालुक्यातील वाघापूर येथे आयोजित ‘महाराज स्वराज्य शिबीर’ कार्यक्रमानिमित्त आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी या अपघाताबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं.


आमदार शिवतरे म्हणाले की,"विमान अपघातासारख्या गंभीर घटनेत काही निर्णय संशय निर्माण करणारे वाटतात. सकाळी 6 वाजताच्या सुमारास मुंबईतील ट्रॅफिकचे कारण देत पायलट बदलण्यात आल्याची चर्चा आहे. अशा बाबींची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणं आवश्यक आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय, सीआयडी किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडून करण्यात यावी", अशी मागणीही त्यांनी केली.


हेही वाचा-

TAGGED:

ROHIT PAWAR ON AJIT PAWAR DEATH
ROHIT PAWAR MEETS MANOJ KUMAR JHA
VIJAY SHIVTARE ON AJIT PAWAR
रोहित पवार प्रफुल पटेल टीका
AJIT PAWAR PLANE DEATH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.