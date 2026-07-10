मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून अशी भाषा शोभून दिसत नाही - रोहित पवार
देवेंद्र फडणवीस जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा सरकारवर टीका करायचे. सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणं महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी जोडणं योग्य नाही असं रोहित पवार म्हणालेत.
Published : July 10, 2026 at 5:05 PM IST
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान होत नाही, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. सरकारच्या कामकाजावर टीका करणे हा लोकशाहीतील विरोधकांचा अधिकार आहे. स्वतः देवेंद्र फडणवीस जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा देखील सरकारवर टीका करायचे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणं महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी जोडणं योग्य नाही, असं विधान रोहित पवार यांनी प्रसार माध्यमांची बोलताना केलं.
छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्ये झाली, तेव्हा महाराष्ट्राचा अपमान झाला नव्हता का? असा प्रश्न देखील यावेळी रोहित पवार यांनी विचारला. यावेळी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अनुभवी नेते आहेत. ते बोलताना विरोधकांना भाडे के टट्टू म्हणाले. अशी भाषा अनुभवी नेत्याच्या तोंडून शोभत नाही, असंही ते म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) कोणत्याही परिस्थितीत एनडीएमध्ये जाणार नाही किंवा काँग्रेसमध्ये विलीन होणार नाही, असं रोहित पवार यांनी स्पष्ट सांगितलं. महाराष्ट्रधर्म जपण्यासाठी पक्ष संघर्ष करत राहील आणि या सर्व केवळ अफवा असल्याचा दावा त्यांनी केला. शरद पवार हे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासह विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विधानभवन परिसरात आले होते. त्यावेळी काही आमदारांशी चर्चा करण्यासाठी जवळच्या कार्यालयात गेले. एकनाथ शिंदे हे माजी मुख्यमंत्री असून त्यांच्या पदाचा सन्मान राखून शरद पवार यांनी त्यांचा सत्कार स्वीकारला. या घटनेकडे राजकीय नव्हे तर परंपरा आणि सभ्य राजकीय संस्कृतीच्या दृष्टीने पाहिलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
याचबरोबर महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी काही आमदार अजित पवार यांच्यासोबत सत्तेत गेले. मात्र ज्या अजित पवारांनी या आमदारांना सत्तेत आणलं. त्या अजित पवारांना न्याय देण्यासाठी हे आमदार पुढे येत नाहीत. सरकारमध्ये असूनही सरकारला पुन्हा पुन्हा पत्रं द्यावी लागतात, यामुळे यांची लायकी समजते, अशी टीका रोहित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांवर केली.
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