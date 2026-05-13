'सगळा भाजपानं ट्रॅप लावलेला, सुनील तटकरे, प्रफुल पटेलांसह 22 आमदार भाजपाकडून तिकीट लढणार'-रोहित पवारांचा दावा

सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्यानंतर रोहित पवारांनी प्रतिक्रिया देताना खळबळजनक वक्तव्य केलं. सुनील तटकरे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे 22 आमदार भाजपाकडून लढणार असल्याचा दावा केला.

MLA Rohit Pawar Alleges NCPS 22 MLAs to Join BJP
आमदार रोहित पवार पत्रकार परिषदेत बोलताना (Souce- ETV Bharat Reporter)
Published : May 13, 2026 at 1:39 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 2:20 PM IST

पुणे: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या पत्रात प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांचं नाव नसल्यानं राजकीय चर्चा सुरू झाली होती. यानंतर पक्षाकडून टायपो एरर असल्याचं सांगण्यात आलं. यानंतर बुधवारी राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली.यावर आत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी आज बारामती येथील ड्रग्स प्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सुनील तटकरे आणि शरद पवार यांच्या भेटीबाबत विचारलं असता त्यांनी मत व्यक्त केलं.

आमदार रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा (Source- ETV Bharat Reporter)

सगळा ट्रॅप भाजपानं लावला- आमदार रोहित पवार म्हणाले," कोणीही पवार साहेबांची भेट घेऊ शकतो. काहीही झालं तरी सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल हे भाजपामधून लढणार आहेत. त्याचं आणि 22 आमदारांचं ठरलेलं आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्यादेखील काही आमदारांच ठरलेलं आहे. ही प्रक्रिया खूपच फास्ट झाली आहे. 2029 पूर्वी ही प्रक्रिया व्हायला पाहिजे होती, ती आता झाली आहे. आता ते जर भाजपमाध्ये गेले तर पुन्हा निवडणूक होईल. सुनील तटकरे हे पुन्हा निवडून येणार नाहीत. हा सगळा ट्रॅप भाजपानं लावला असून बरेच आमदार हे अडकले आहेत".




भाजपा विरोधात लढत आहोत- यावेळी रोहित पवार पुढे म्हणाले की" पवार कुटुंब हे पवार आडनावाचं नसून तर संपूर्ण राज्यातील लोकांचं आहे. आम्हाला सत्तेत जाणं सोपं असून आम्ही जर बोललो नाही तर सर्वसामान्यांची प्रश्न बाहेर येणार नाहीत. आम्ही लोकांच्या हितासाठी रस्त्यावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे भाजपासोबत पक्ष आहेत, त्यांच्यासोबत जाऊन आम्ही विलीन होणार नाही. आम्ही भाजपा विरोधात लढत आहोत. उद्या जर काही आमदार तसेच पक्ष जर भाजपाविरोधात, आमच्यासोबत आले तर त्यांना आम्ही सामावून घेऊ".


बारामतीत ड्रग्जचा वाढला वापर- यावेळी रोहित पवार म्हणाले की", आज सकाळी एसपी यांना भेटलो असून सोबत महाविकास आघाडीचे काही लोक होते. गेल्या काही महिन्यात बारामती तालुक्यात गुन्हेगारी अॅक्टिव्हिटी वाढली आहे. यात प्रामुख्यानं ड्रग्सचा वापर होत आहे. मेडिकलमध्ये मिळणारे आणि काही जिममधे जाणाऱ्या लोकांकडून प्रोटीनसाठी इंजेक्शनचा वापर वाढत आहे. तसेच काही लोकांकडून पार्ट्यात ड्रग्जचा वापर होत आहे. बारामती पोटनिवडणुकीचा प्रचार करत असताना तेव्हा लोकांनी ही बाब सांगितली. बारामतीमध्ये 60 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापूर्वी प्रत्येक महाविद्यालयमध्ये पोलीस उपस्थित राहायचे. त्रास देणाऱ्या मुलांवर अंकुश होता. आता, मात्र हे प्रमाण वाढलं आहे. आज ड्रग्स आणि मुलीच्या सुरक्षितेच्या बाबत सकारात्मक चर्चा झाली".

खरंच लढायचं का नाही-आसामचे मुख्यमंत्री यांच्या शपथविधी सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या बाजूला नागरी वाहतूक मंत्री बसले होते. यावर रोहित पवार म्हणाले की " अजितदादांच्या अपघाताशी संबंधित व्हीएसआर कंपनीसोबत नागरी उड्डाणमंत्र्यांचे आर्थिक हितसंबंध सर्वश्रुत असतानाही काकींना त्यांच्या शेजारी का बसवण्यात आलं? काकींना हा विषय लक्षात आला नसेल. मात्र पक्षाचे नेते तिथे उपस्थित होते. त्यांनी ही बाब का लक्षात आणून दिली नाही? अशा पद्धतीनं तिथे बैठक व्यवस्था करत असावेत. या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर प्रामाणिकपणे दादांच्या हितासाठी लढणाऱ्या आमच्यासारख्या लोकांच्या मनामध्ये असा प्रश्न येतो, खरंच लढायचं का नाही?".

रोहित पवारांच्या दाव्यानं राजकारणात उडाली खळबळ-तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाची धुरा स्वीकारली आहे. अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्यांचे पुतणे आमदार रोहित पवार यांनी सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांच्यावर सातत्यानं विविध आरोप केले आहेत. अशातच हे दोन्ही नेते भाजपाकडून तिकीट लढविणार असल्याचा रोहित पवार यांनी दावा केल्यानं राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

