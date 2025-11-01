ETV Bharat / state

पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीमध्ये मध्यरात्री पार पडले रोहित आर्यावर अंत्यसंस्कार

पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीमध्ये मध्यरात्री रोहित आर्यावर अंत्यसंस्कार पार पडलेत.

Rohit Arya cremated at Vaikuntha crematorium in Pune
पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीमध्ये रोहित आर्यावर अंत्यसंस्कार (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 9:55 AM IST

1 Min Read
पुणे : मुंबईतील पवई इथं महावीर क्लासिक इमारतीत 17 शाळकरी मुलांना रोहित आर्य याने ओलीस ठेवलं होतं, तेव्हा मुलांची सुटका करताना ओलीस ठेवलेल्या रोहित आर्याचा मुंबई पोलिसांनी एन्काऊंटर केलाय. रोहित आर्या प्रकरणात विरोधकांकडून सत्ताधारी पक्षांवर जोरदार टीका केल्याचं पाहायला मिळता या प्रकरणात माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचं नावदेखील पुढे येताना पाहायला मिळालं. असं असताना आज मध्यरात्री पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमी येथे पत्नी, मुलगा, मेव्हणा आणि इतर 2 नातेवाईक यांच्या उपस्थितीत रोहित आर्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

वैकुंठ स्मशानभूमीमध्ये रोहित आर्यावर अंत्यसंस्कार : आज मध्यरात्री पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीमध्ये रोहित आर्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्यसंस्कारावेळी रोहित आर्याची पत्नी, मुलगा, मेव्हणा आणि इतर 2 नातेवाईक हे उपस्थित होते. काल सायंकाळी मुंबईतील जे जे रुग्णालयामध्ये शवविच्छेदन पार पडल्यानंतर पुण्यात रात्री उशिरा पुणे पोलिसांच्या बंदोबस्तात मध्यरात्री अडीच वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

दीपक केसरकर यांच्यावर देखील आरोप : रोहित आर्याप्रकरणी माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर देखील आरोप करण्यात आले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांनी रोहित आर्यावर पैसे घेतल्याचा आरोप केला आहे.

