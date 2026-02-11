ETV Bharat / state

रोहिंग्या विषय महापालिकेच्या अधिकारात नाही; जनतेची दिशाभूल का करता? किशोरी पेडणेकरांचा सवाल

महापौर निवड प्रक्रियेपासून सभागृहातील व्यवस्थापन, रोहिंग्या विषय, आर्थिक व्यवहार आणि राजकीय वर्तन यावरही किशोरी पेडणेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

किशोरी पेडणेकर
ETV Bharat Marathi Team

February 11, 2026

मुंबई : "जर तुम्ही रोहिंग्या मुद्दा छेडलाच आहे, तर आता दर महिन्याच्या पहिल्या सभेत किती रोहिंग्यांना शोधले, याचा अधिकृत डेटा आम्हाला दिलाच पाहिजे," अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी करत मुंबई महापालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. तसंच मुंबई महापालिकेतील नव्या सत्ताकारणावर त्यांनी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडली. महापौर निवड प्रक्रियेपासून सभागृहातील व्यवस्थापन, रोहिंग्या विषय, आर्थिक व्यवहार आणि राजकीय वर्तन यावरही किशोरी पेडणेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

काँग्रेसयुक्त भाजपा झालंय : किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, "महापौर निवडीवेळी लॉटरी काढताना कोणते नवीन निकष व नियम होते, हे सांगितले गेले. मात्र त्यावेळी माध्यमांना बाहेर ठेवण्यात आले. गेली दोन वर्षे नऊ महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासनानं पालिकेचा कारभार पाहिला. 2014 आणि 2019 मध्येही आरक्षण निवडणुकीच्या आधी जाहीर झालं होतं. तर यावेळी निवडून आल्यानंतर आरक्षण जाहीर झालं. महिलेला संधी मिळणं स्वागतार्ह असलं तरी 2022 पासून राजकीय दलदल सुरू आहे," अशी टीका किशोरी पेडणेकर यांनी केली. तसंच रितू तावडे यांच्या महापौरपदी निवडीचा उल्लेख करत त्यांनी भाजपावर निशाणा साधला. "मूळ शोधायचे तर ते काँग्रेसच आहे. काँग्रेसमुक्त भाजपा नव्हे तर काँग्रेसयुक्त भाजपा झालंय,"असं किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या.

रोहिंग्या किती शोधले, ते दर महिन्याला सांगा : सभागृहातील बैठक व्यवस्थेवरही किशोरी पेडणेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिंदे गट आणि सत्ताधारी नगरसेवकांसाठी व्यवस्था करण्यात आली, मात्र विरोधी पक्षाला योग्य जागा दिली नाही, असा आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी केला. "आम्ही डाव्या बाजूला बसणार असल्याचं आधीच सांगितलं होतं. तरीही व्यवस्थित बैठक व्यवस्था केली नाही. सभागृहात जागा अपुरी असून सुटसुटीत व्यवस्था करावी," असं त्यांनी सांगितलं. तसंच महापौरांच्या भाषणावर टीका करताना त्यांनी रोहिंग्या विषय महापालिकेच्या अधिकारात नसल्याचं स्पष्ट केलं. हा प्रश्न राज्य व केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो, असं सांगत जनतेला गोंधळात टाकू नये, असं किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटलं. दर महिन्याच्या पहिल्या बैठकीत रोहिंग्यांबाबतचा डेटा देण्याची त्यांनी मागणी केली.

भ्रष्टाचार असेल तर तो नक्की बाहेर काढा : महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर बोलताना किशोरी पेडणेकर यांनी 90 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींचा विनिमय कसा झाला यावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. भ्रष्टाचार उघड करण्याच्या घोषणेला त्यांनी पाठिंबा देत "आम्हीही कारभारात सहभागी होतो, त्यामुळं भ्रष्टाचार असेल तर तो नक्की बाहेर काढा," असं आव्हान किशोरी पेडणेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिलं. याचबरोबर, राजकीय परंपरांवर भाष्य करताना अजित पवार यांना श्रद्धांजली न वाहिल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच खरी शिवसेना म्हणून शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावावर सत्ता मिळवली आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेखही न केल्याचं महाराष्ट्रानं पाहिलं, असं त्या म्हणाल्या. "सत्ता मिळताच आपल्याच नेत्यांना विसरण्याची वृत्ती बघा. आनंद व्यक्त करणं वेगळं आणि द्वेषातून आनंद व्यक्त करणं वेगळं असतं. मुंबईचा विकास हा मुख्य मुद्दा आहे. जे पालिकेच्या अधिकारात येत नाही, त्यावर बोलून जनतेची दिशाभूल करू नये," असा टोला देखील किशोरी पेडणेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला.

संपादकांची शिफारस

