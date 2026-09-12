समाजात प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी पीएमओ अधिकारी बनून जिओ वर्ल्ड प्लाझात प्रवेश; चॅटजीपीटीने बनवलं बनावट ओळखपत्र
बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड प्लाझामधील नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा (8 सप्टेंबर) नियोजित कार्यक्रम होता.
Published : September 12, 2026 at 7:11 AM IST
मुंबई : बीकेसी (BKC) येथील जिओ वर्ल्ड प्लाझा मॉलमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचं (PMO) बनावट ओळखपत्र आणि बंदुकधारी अंगरक्षकासह फिरणाऱ्या एका 24 वर्षीय तरुणाला पोलिसांनी अटक करण्यात आली होती. अटक करण्यात आलेल्या युवकाचं नाव रोहन पारेख असून त्यानं चॅटजीपीटीच्या सहाय्याने बनावट कागदपत्रे तयार केल्याची कबुली दिल्याचं पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं. कुटुंबीय आणि समाजात आपली प्रतिष्ठा वाढवून आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यानं 2025 मध्ये ही बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचंही तपासात समोर आल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.
या प्रकरणातील आरोपी रोहन पारिख आणि त्याचा कथित अंगरक्षक दिलीप कुंडे यांना शुक्रवारी (11 सप्टेंबर) अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डी. एस. खेडेकर यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं. पोलिसांनी दोघांची दुसरी पोलीस कोठडी वाढवून मागितली होती. मात्र, न्यायालयानं दोन्ही आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
प्रकरण नेमकं काय? : बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड प्लाझामधील नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा (8 सप्टेंबर) नियोजित कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येला रोहन पारिख हा स्वतःला पीएमओशी संबंधित अधिकारी असल्याचं सांगत होता. त्याच्यासोबत असलेल्या दिलीप कुंडे याची पारिखचा अंगरक्षक म्हणून ओळख करून देण्यात आली होती. मात्र, सुरक्षा तपासणीदरम्यान कुंडेकडे लोडेड रिव्हॉल्व्हर आणि जिवंत काडतुसे आढळून आली. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आणि दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं. पुढील तपासात पारिखकडील पीएमओशी संबंधित ओळखपत्र बनावट असल्याचं निष्पन्न झाल्यानंतर दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली.
चॅटजीपीटीचा वापर करून तयार केले बनावट ओळखपत्र : दुपारच्या सत्रात दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर करून पोलिसांनी वाढीव पोलीस कोठडीची मागणी केली. जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची तांत्रिक तपासणी सुरू असून, फरार आरोपीचा शोध घेतला जात असल्याचं पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं.
पारेखच्या घराच्या झडतीत पीएमओशी संबंधित इंग्रजी भाषेतील काही कागदपत्रे सापडल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तसेच, त्याच्या मोबाइलमधील माहिती तपासताना पीएमओच्या पत्रव्यवहाराचा मसुदा चॅटजीपीटीच्या मदतीनं तयार करण्यासंदर्भातील सर्च हिस्ट्री आढळल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं.
पारेखनं तयार केलेल्या बनावट पीएमओ कागदपत्रांचा किंवा ओळखपत्राचा अन्य ठिकाणी वापर केला आहे का, याचा तपास करण्यासाठी त्याची आणखी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी केला.
आरोपींच्यावतीने जामिनासाठी अर्ज : आरोपींच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी पोलिसांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. आरोपींनी ही कागदपत्रे स्वतः तयार केल्याची कबुली दिली असून, त्यात अन्य कोणाचाही सहभाग नसल्यानं पुढील पोलीस कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं दोन्ही आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. त्यानंतर कायद्यानुसार मानेशिंदे यांनी दोन्ही आरोपींच्या जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. या जामीन अर्जांवर लवकरच सुनावणी होणार आहे.