‘धाडसी रोहन’ सहावीच्या पुस्तकात धडा; नदीत बुडणाऱ्या महिलेचा जीव वाचवणाऱ्या रोहनची 'बालभारती'नं घेतली नोंद
बीडच्या रोहन बहीरने पुराच्या पाण्यात वाहून जाणाऱ्या छाया गायकवाड यांचे प्राण वाचवून अद्वितीय शौर्य दाखवलं होतं. आता बालभारतीच्या पुस्तकात रोहनचा धडा समाविष्ट करण्यात आला आहे.
Published : June 22, 2026 at 3:38 PM IST
बीड : जिल्ह्यातील नवगण राजुरी येथील रोहन बहीर याने अवघ्या 14व्या वर्षी दाखवलेल्या धाडसाची नोंद आजही प्रेरणादायी ठरत आहे. पुराच्या पाण्यात वाहून जाणाऱ्या छाया गायकवाड यांचे प्राण वाचवून रोहननं अद्वितीय शौर्य दाखवलं होतं. या धाडसी कार्याबद्दल त्याचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते बाल शौर्य पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला होता. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्याचा विशेष सत्कार केला होता.
रोहन घेतोय नर्सिंगचं शिक्षण : यानंतर आता रोहनच्या या साहसी कार्याची दखल घेत त्याच्यावरील धडा इयत्ता सहावीच्या मराठी बालभारती पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्यात आला आहे. सध्या रोहन अकलूज इथं नर्सिंगचं शिक्षण घेत आहे. अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत शिक्षण घेत असलेल्या रोहनचे वडील शेतकरी आहेत. या घटनेविषयी बोलताना रोहन म्हणाला, “त्यावेळी मी कोणताही विचार न करता छाया गायकवाड यांच्या मदतीसाठी धावलो. त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि नदीच्या काठावर सुरक्षित आणलं. त्यांचे प्राण वाचले, याचं समाधान आहे.” तसंच आपल्या धाडसाची नोंद बालभारतीच्या पुस्तकात करणाऱ्या शिक्षकांचेही त्यानं आभार मानले. रोहनच्या या यशामुळे त्याच्या आई-वडिलांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. दरम्यान, ज्यांचे प्राण रोहनने वाचवले त्या छाया गायकवाड यांनाही भावना अनावर झाल्या. “त्या दिवशी रोहन तिथं नसता तर मी आज जिवंत नसते. माझं कुटुंब उघड्यावर पडलं असतं. माझी मुलं आणि पती यांच्यावर मोठं संकट कोसळलं असतं,” असं सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले.
त्या दिवशी नेमकं काय घडलं होतं? रोहननं सांगितलं : याबाबत राष्ट्रपती बाल शौर्य पुरस्कार विजेता रोहन रामचंद्र बहीर यानं सांगितलं, “सप्टेंबर 2021 मध्ये डोंगरी नदीला पूर आला होता. त्यावेळी छाया गायकवाड या नदीकाठी कपडे धुण्यासाठी आल्या होत्या. कपड्यांची बादली बाजूला ठेवत असताना त्यांचा पाय घसरला आणि त्या पाण्याच्या प्रवाहात वाहू लागल्या. त्याचवेळी मी सायकल धुण्यासाठी नदीकाठी गेलो होतो. छायाताईंनी ‘वाचवा, वाचवा’ अशी आर्त हाक दिली. मला पोहता येत असल्यानं मी कोणताही विचार न करता तत्काळ पाण्यात उडी घेतली आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो. त्यानंतर त्यांना सुरक्षितपणे नदीच्या काठावर आणून त्यांचे प्राण वाचवले.
संजय तांदळे यांनी 'बाल शौर्य पुरस्कार'साठी अर्ज केला : या घटनेची सर्वत्र चर्चा झाली. सामाजिक कार्यकर्ते संजय तांदळे यांनी माझ्या कार्याची दखल घेत बाल शौर्य पुरस्कारासाठी ऑनलाइन अर्ज केला. त्यानंतर 23 जानेवारी 2023 रोजी देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मला राष्ट्रपती बाल शौर्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आपण केलेल्या सामाजिक कार्याची दखल थेट देशाच्या सर्वोच्च स्तरावर घेतली गेली, याचा मला खूप आनंद झाला.
यानंतर लेखक दिलीप फलटणकर यांनी या संपूर्ण घटनेचा अभ्यास करून इयत्ता सहावीच्या मराठी बालभारती पुस्तकात ‘धाडसी रोहन’ हा धडा समाविष्ट केला. माझ्या कार्याची नोंद पाठ्यपुस्तकात झाल्याचा मला अभिमान वाटतो. मी केलेल्या कामाची ही मोठी पावती असल्याची भावना माझ्या मनात आहे.
सध्या मी बीएस्सी नर्सिंगचं शिक्षण घेत असून भविष्यातही सामाजिक कार्यात सक्रिय राहण्याचा माझा निर्धार आहे. समाजासाठी काम करण्याची प्रेरणा मला या घटनेतून मिळाली आहे. या प्रवासात सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो.”
'रोहनच्या धाडसी कार्याचं महत्त्व जाणवलं' : रोहनचे वडील रामचंद्र बहीर म्हणाले, “रोहननं केलेल्या धाडसी कार्याचं महत्त्व आज खऱ्या अर्थानं मला जाणवलं. त्याला राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या हस्ते पुरस्कार मिळाला, तसंच ‘धाडसी रोहन’ या नावानं त्याच्या कार्यावर आधारित धडा इयत्ता सहावीच्या पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्यात आला आहे, याचा मला अभिमान वाटतो. मुलांनीही अशा प्रकारची धाडसी आणि प्रेरणादायी कामं करावीत, असं मला वाटतं.”
रोहननं ज्यांचा जीव वाचवला त्यांनी काय सांगितलं? : रोहननं ज्यांचा जीव वाचवला त्या छाया गायकवाड यांनी सांगितलं, “मी कपडे धुण्यासाठी नदीवर गेले होते. त्याचवेळी रोहनही सायकल धुवण्यासाठी तिथं आला होता. मी कपड्यांची बादली नदीकाठी ठेवत असताना माझा पाय घसरला आणि मी पाण्यात पडले. प्रवाहात वाहू लागल्याने मी ‘वाचवा, वाचवा’ अशी आरडाओरड केली. माझा आवाज ऐकताच रोहननं कोणताही विचार न करता स्वतःचा जीव धोक्यात घालून नदीत उडी घेतली आणि मला सुरक्षितपणे बाहेर काढलं. त्यामुळे माझे प्राण वाचले. आज मी जिवंत आहे, ते रोहनमुळेच. त्याने वेळेत मदत केली नसती तर माझ्या कुटुंबावर मोठं संकट ओढवलं असतं. त्याच्या या धाडसी कार्याबद्दल मी त्याची मनापासून आभारी आहे.”
रोहनच्या या धाडसी कृतीमुळे त्याला राष्ट्रपती बाल शौर्य पुरस्कार मिळाला. यामुळे बीड जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. जिल्ह्यातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध स्तरांतील मान्यवरांकडून रोहनचं कौतुक होत आहे. पुढील आयुष्यातही समाजोपयोगी कार्य करत राहण्याचा निर्धार रोहननं व्यक्त केला आहे.
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