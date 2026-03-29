विदर्भात तंत्रज्ञानाचा नवा अध्याय; प्राध्यापक राम मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात 'रोबोटिक बॉटलिंग प्लांट'

विदर्भातील तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, अमरावती येथील प्रा. राम मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथे अत्याधुनिक रोबोटिक बॉटलिंग प्लांटची स्थापना करण्यात आली आहे.

रोबोटिक बॉटलिंग प्लांट (ETV Bharat Reporter)
Published : March 29, 2026 at 5:27 PM IST

अमरावती : शहरातील प्रा. राम मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड रिसर्च येथे विद्यार्थ्यांना उद्योग विश्वाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी अत्याधुनिक रोबोटिक बॉटलिंग प्लांटची स्थापना करण्यात आली. यास्कावा सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून हा प्रकल्प साकार झाला आहे. त्यामुळं विदर्भातील तांत्रिक क्षणाला नवं बळ मिळणार आहे.


जपानी कंपनीचं सहकार्य : जपानमधील जागतिक कीर्तीच्या यासकावा रोबोटिक्स कंपनीनं सामंजस्य कराराद्वारे हा इंडस्ट्रियल रोबोट विदर्भ युथ वेल्फेअर सोसायटी संचालित प्रा. राम मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला उपलब्ध करून दिला आहे. सुमारे 36 देशांमध्ये यास्कावा कंपनीचे रोबोट्स विविध उद्योगांमध्ये वापरले जातात, त्यामुळं विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.

माजी विद्यार्थ्यांचा अभिमानास्पद पुढाकार : या उपक्रमामागे महाविद्यालयाचे 1990 च्या बॅचचे माजी विद्यार्थी अजय गुर्जर यांचा मोठा वाटा आहे. सध्या ते यास्कावा कंपनीचे भारतातील प्रमुख आहेत. आपण शिकलो त्या महाविद्यालयाला आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा या हेतूनं त्यांनी हा रोबोट उपलब्ध करून दिलाय. यापूर्वीही त्यांनी कोरोना काळात सुमारे 25 लाखांचा तांत्रिक सेटअप महाविद्यालयाला दिला आहे.



इंडस्ट्रियल रोबोटचा प्रत्यक्ष अनुभव : या रोबोटिक बॉटलिंग प्लांटमध्ये कोल्ड्रिंक्स आणि बॉटलिंग उद्योगातील प्रक्रियेचे प्रत्यक्ष मॉडेल सादर करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना रोबोट कसा काम करतो, उत्पादन प्रक्रिया, त्याचा वापर कसा होतो, हे प्रत्यक्ष पाहता आणि अनुभवता येणार असल्याची माहिती, अजय गुजर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.


रोबो ओळखतो रंग : या सेंटरमध्ये बॉटलिंग वेल्डिंग आणि इतर औद्योगिक कामांसाठी वापरले जाणारे विविध रंग सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे रंग ओळखून कार्य करणाऱ्या रोबोटचे प्रात्यक्षिक देखील या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षणाचा केंद्र ठरणार असं या सेंटरचे प्रमुख प्राध्यापक डॉ. मंगेश गुडधे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. पुढील तीन ते चार महिन्यात हे सेंटर पूर्ण क्षमतेनं कार्यरत करण्याचा मानस आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून विदर्भातील विद्यार्थ्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाचा शिक्षण मिळवून त्यांना मोठ्या उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास देखील प्रा. डॉ. मंगेश गुडघे यांनी व्यक्त केलाय.

विद्यार्थ्यांसाठी उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण

  • रोबोटिक्स आणि रोबोट सिमुलेशन.
  • ऑटोमेशन आणि इंडस्ट्रियल प्रशिक्षण.
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स.
  • थ्रीडी प्रिंटिंग आणि थ्रीडी स्कॅनिंग.
  • रिव्हर्स इंजिनिअरिंग
  • रोबो प्रोग्रामिंग


संसाधकांनी व्यक्त केली कृतज्ञता : विदर्भ युथ वेल्फेअर सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांनी यास्कावा कंपनी आणि अजय गुजर यांचे आभार व्यक्त केले. माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या मातृसंस्थेसाठी दिलेलं योगदान अभिमानास्पद आहे असं देखील त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना नमूद केलं.



युवकांना मिळणार प्रशिक्षण : महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना या रोबोटद्वारे उद्योगासंदर्भात शिकण्याची विशेष संधी उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे महाविद्यालयाबाहेर असणारे मात्र ज्यांना उद्योग क्षेत्रात काहीतरी नवीन करायचा आहे अशा तरुणांना देखील आम्ही विशेष प्रशिक्षण याठिकाणी देवू असं प्रा.डॉ. मंगेश गुडघे यांनी म्हटलं.

