सिग्नल बंद पाडून रेल्वे थांबवली, प्रवाशांचे दागिने हिसकावून चोरट्यांचे पलायन

सिग्नल यंत्रणा बंद पाडून सह्याद्री एक्सप्रेसवर शनिवारी पहाटे कराडजवळ दरोडा टाकण्यात आला. दरोड्यात प्रवाशांचे दागिने लंपास करण्यात आले आहेत.

Robbery on the Sahyadri Express
संग्रहित- रेल्वे (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : April 12, 2026 at 7:40 AM IST

सातारा - कोल्हापूरहून पुण्याकडे निघालेल्या सह्याद्री एक्सप्रेसवर दरोडा टाकून प्रवाशांच्या दागिन्यांची लूट करण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील शेणोली स्टेशन (ता. कराड) हद्दीत शनिवारी पहाटे ही घटना घडली आहे. अवघ्या 25 मिनिटांत सुमारे 55 हजार रूपये किंमतीचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. वरच्या सिग्नलची वायर कट करून आणि खालच्या सिग्नलवर जाड कापड बांधून मोटरमनला गाडी थांबवण्यास भाग पाडून ही लूट करण्यात आली आहे.



मिरज रेल्वे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूरहून पुण्याच्या दिशेने निघालेली सह्याद्री एक्सप्रेस पहाटेच्या सुमारास सातारा आणि सांगली जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या शेणाली स्टेशन येथे आली. त्याठिकाणचा सिग्नल बंद होता. त्यामुळे मोटरमनला गाडी थांबवावी लागली. गाडी थांबताच तीन चोरट्यांनी खिडकीच्या बाजूला बसलेल्या प्रवाशांच्या गळ्यातील दागिने हिसकावले. तसेच एका प्रवाशाचा मोबाईलदेखील चोरला. प्रवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार तीन संशयितांनी ही लूट केली आहे.

मिरज रेल्वे पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक सुभाष मुंडे यांनी सांगितलं की, शेणोली स्टेशन हद्दीतील वरच्या सिग्नलची वायर चोरट्यांनी कट केली होती. तर खालच्या सिग्नलला जाड कापड बांधले होते. सिग्नल मिळत नसल्यानं काही तरी धोका असावा, या शक्यतेनं मोटरमननं गाडी थांबवली. ती संधी साधून चोरट्यांनी अवघ्या २० ते २५ मिनिटात दरवाजात आणि खिडकी कडेला बसलेल्या प्रवाशांचे दागिने आणि मौल्यवान वस्तू, असा 55 हजार रुपये किमतीचा ऐवज लंपास केला.

सिग्नल न मिळाल्यानं सह्याद्री एक्सप्रेस थांबल्याची माहिती मिळताच शेणोली आणि भवानीनगर रेल्वे स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन सिग्नलवरील कापड काढून सिग्नल पुर्ववत कार्यान्वित केला. त्यानंतर सह्याद्री एक्सप्रेस पुढे मार्गस्थ झाली. सुमारे पावणे तीन वाजण्याच्या सुमारास सह्याद्री एक्सप्रेस कराड रेल्वे स्टेशनला आल्यानंतर प्रवाशांनी चोरीच्या घटनेची माहिती रेल्वे पोलिसांना दिली.

सह्याद्री एक्सप्रेसवर दरोडा पडल्याची माहिती मिळताच लोहमार्ग पोलीस आणि रेल्वे पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाची चक्रे फिरवली. चोरट्यांचा माग काढण्यासाठी पुणे, सोलापूर आणि मिरजहून तीन श्वान पथकांना पाचारण करण्यात आलं. मात्र, चोरट्यांचा माग काढण्यात यश आलं नाही. या घटनेची नोंद मिरज रेल्वे पोलीस ठाण्यात झाली असून उपनिरीक्षक सुभाष मुंढे हे अधिक तपास करत आहेत.

संपादकांची शिफारस

