पूजा खेडकरांच्या वडिलांना अपहरणाच्या गुन्ह्यात हायकोर्टाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर!

पोलीस वेल्फेअर फंडाकडे दंड म्हणून 1 लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिलीप खेडकर यांना मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत.

Bombay high court grant ABA to Dilip khedkar in kidnapping case
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

October 16, 2025 at 5:04 PM IST

मुंबई : निलंबित सनदी अधिकारी पूजा खेडकरचे वडील दिलीप खेडकर यांना अपहरणाच्या एका प्रकरणात मुंबई हायकोर्टानं दिलासा दिलाय. प्रल्हाद कुमार चौहान अपहरण प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर झालाय. बेलापूर सत्र न्यायालयानं याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर हायकोर्टात धाव घेतलेल्या खेडकर यांचा अटक पूर्व जामीन अर्ज न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठानं गुरूवारी (16 ऑक्टोबर) मंजूर केला.

जामीनातील अटीशर्ती काय? : याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन देताना हायकोर्टानं अपहरण झालेल्या पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई म्हणून 4 लाख रुपये तसंच पोलीस वेल्फेअर फंडाकडे दंड म्हणून 1 लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिलीप खेडकर यांना मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत. एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण करण्यासाठी भारतीय न्याय संहितेचे (बीएनएस) कलम 137 (2) सध्याच्या गुन्ह्यात समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं हा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसंच याप्रकरणी अटक झाल्यास 25 हजारांच्या जात मुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश जारी केलेत.

काय होतं प्रकरण? : 13 सप्टेंबर रोजी मुलुंड ऐरोली मार्गावर खेडकर यांच्या फॉर्च्युनर गाडीचा एका सिमेंट मिक्सरसोबत किरकोळ अपघात झाला होता. त्यामुळं मिक्सरचा चालक आणि खेडकर यांच्यात बराच वाद झाला. त्यानंतर खेडकर यांचा चालक प्रफुल्ल साळुंखे आणि खेडकर यांनी पैसे देत नाही म्हणून मिक्सर चालक प्रल्हाद चौहान याला जबरदस्तीनं आपल्या गाडीत टाकलं. त्यानंतर त्याचं अपहरण करून त्याला थेट औंध येथील बंगल्यात कोंडून ठेवण्यात आलं. याप्रकरणी दिलीप खेडकर यांच्याविरोधात नवी मुंबईतील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

हायकोर्टाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर : सत्र न्यायालयानं दिलासा नाकारल्यानंतर याप्रकरणी अटक टाळण्यासाठी खेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज हायकोर्टात दाखल केला होता. या अर्जावर गुरूवारी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी जोरदार युक्तिवाद करत लावण्यात आलेले आरोप चुकीचे असल्याचा दावा केला. तर राज्य सरकारच्यावतीनं सरकारी वकील रंजना हुंबने यांनी युक्तिवाद करताना अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती. हायकोर्टानं दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत खेडकर यांच्या बाजूनं निकाल दिला.

मुंबई
दिलीप खेडकर
मुंबई हायकोर्ट
पूजा खेडकर
ROAD RAGE KIDNAPPING CASE

