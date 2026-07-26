माळशेज घाटात रस्ता खचला; एकेरी वाहतूक सुरू, पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन
कल्याण-अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 61 वरील माळशेज घाटात करणजाळे गावाजवळ रस्त्याचा काही भाग खचल्यानं वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
Published : July 26, 2026 at 3:25 PM IST
पुणे : सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका माळशेज घाटाला बसला आहे. कल्याण-अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 61 वरील माळशेज घाटात करणजाळे गावाजवळ रस्त्याचा काही भाग खचल्यानं वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रशासनानं तातडीने उपाययोजना करत नगरच्या दिशेनं जाणाऱ्या मार्गावर एकेरी वाहतूक सुरू केली आहे. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत वाहनचालकांनी माळशेज घाट मार्गाचा वापर टाळून पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
दरडी कोसळण्याचा धोका वाढला : गेल्या काही दिवसांपासून माळशेज घाट परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असून सततच्या पावसामुळे डोंगराळ भागात मातीची धूप होत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा धोका वाढला असून, करणजाळे गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्याचा काही भाग खचल्याची घटना घडली.
घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महामार्ग पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या पथकांनी घटनास्थळी पाहणी केली. रस्त्याची स्थिती धोकादायक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने वाहतुकीत बदल केला. नगरच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली असून वाहनचालकांना सावधगिरीनं वाहन चालविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. घाटातील परिस्थिती लक्षात घेऊन वाहतूक पोलिसांकडून वाहनांची हालचाल नियंत्रित केली जात आहे.
दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत माळशेज घाट टाळण्याचे आवाहन : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या घटनेची गंभीर दखल घेत रस्त्याची दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेची पाहणी पूर्ण होईपर्यंत माळशेज घाट मार्गाचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले आहे. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करूनच प्रवास करावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
माळशेज घाट हा मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे आणि अहिल्यानगरला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग असून या मार्गावर दररोज हजारो प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांची वाहतूक होते. सध्या घाट परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने रस्त्यांवर पाणी साचणे, माती वाहून जाणे आणि दरडी कोसळण्याचा धोका कायम आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
'वाहनचालकांनी सावधगिरी बाळगावी' : महामार्ग पोलीस अधीक्षक शिवाजी पवार यांनी सांगितले की, "माळशेज घाट परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे करणजाळे गावाजवळ रस्ता खचल्याची घटना घडली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तातडीने एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. सर्व वाहनचालकांनी वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, वेगावर नियंत्रण ठेवावे आणि शक्यतो पर्यायी मार्गांचा वापर करावा. परिस्थितीवर आमचे सातत्याने लक्ष असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचनांचे पालन करावे."
दरम्यान, घाट परिसरात पावसाचा जोर कायम असून प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. हवामान अनुकूल झाल्यानंतर रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले जाणार असून, तोपर्यंत नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेऊनच प्रवास करावा, असे आवाहन प्रशासनानं पुन्हा केलं आहे.