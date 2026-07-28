मुंबईतील नीट आंदोलनातील 'पोस्टर्स गर्ल' रियाची ट्रोलिंगविरोधात पोलिसात तक्रार!
सोशल मीडियावर ट्रोलिंग, बुलिंग आणि शिवीगाळ होत असल्याचा आरोप करत रिया अहीरनं मुंबई पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.
Published : July 28, 2026 at 10:35 AM IST
मुंबई : नीट पेपरफुटीविरोधात शिवाजी पार्क परिसरात झालेल्या आंदोलनात एकहाती मुंबई पोलिसांची व्हॅन अडवून 'पोस्टर गर्ल' बनलेल्या रिया अहीरनं आता त्याच मुंबई पोलिसांकडे धाव घेतलीय. या विद्यार्थी आंदोलनाच्या दरम्यान रियाच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर आता तिलाच सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात असल्याचा तिचा आरोप आहे.
मुंबईतील 'पोस्टर गर्ल'ची सायबर सेलकडे धाव - 22 जुलै रोजी मुंबईच्या शिवाजी पार्कात झालेल्या आंदोलनात पोलिसांची व्हॅन एका हाताने रोखणारी 27 वर्षीय मॉडेल रिया अहीर आता पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय. रिया अहीरनं शनिवारी महाराष्ट्र सायबर सेलमध्ये एक तक्रार दाखल केलीय. शिवाजी पार्क परिसरातील आंदोलनातील आपला व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर ट्रोलिंग, बुलिंग आणि धमक्यांचा सामना करावा लागत असल्याचं रियानं एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटलेलं आहे. विद्यार्थी आंदोलनातील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दिलेल्या तक्रारीचं काय झालं? याची चौकशी करण्यासाठी रियानं सोमवारी पुन्हा एकदा सायबर सेलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या आंदोलनातील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सातत्यानं ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत असल्याचं रियानं आपल्या तक्रारीत नमूद केलेलं आहे.
माझ्यामुळे घरच्यांना त्रास कशाला? रियाचा सवाल - याबाबत बोलताना रियानं स्पष्ट केलं, "मला सध्या प्रचंड ट्रोल केलं जातंय, ज्यात मला आणि माझ्या कुटुंबालाही मानसिक त्रास दिला जातोय. मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन बुलिंग आणि शिवीगाळ केली जातेय. इतकंच काय माझ्या चारित्र्यावरदेखील प्रश्न उपस्थित केले जातायेत. सध्याच्या घडीला हा सगळा प्रकार सोशल मीडियावर होतोय, पण काहीजण मला घरी येऊन किंवा बाहेर गाठूनही त्रास देण्याची भाषा करू लागलेत. त्यामुळे उद्या कदाचित गंभीर समस्या निर्माण होण्याचीही भिती आहे."
योग्य कारवाई करण्यात येईल - "या सगळ्यामुळे माझ्या आई-वडिलांनाही चिंता आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास नको," असं रिया सांगते. "मुंबई पोलिसांनी ही तक्रार सायबर सेलकडे दाखल करून घेत रियानं केलेल्या आरोपांचा तपास सुरू असून, तक्रारीची सत्यता पडताळून योग्य ती कारवाई केली जाईल," असं पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
काय आहे प्रकरण? - 20 जुलैला कॉकरोच जनता पार्टीनं संसदेवर मोर्चा काढला होता. तिथं त्यांच्यावर झालेल्या लाठीचार्ज विरोधात देशभरात संतापाची लाट उसळली. त्यानंतर नीट पेपर फुटीच्या विरोधात देशभरातील हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, काहींनी दिल्ली गाठली तर काहींनी आहेत तिथंच देशभरात आंदोलनं केली. महाराष्ट्रातही मुंबई, पुण्यासह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये विद्यार्थी रस्त्यांवर उतरले होते.
रियानं अडवली होती पोलिसांची गाडी - त्यात 22 जुलैला मुंबईतील शिवाजी पार्कात एक मोठं आंदोलन झालं. तेव्हा पोलिसांनी काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं. आपल्या व्हॅनमध्ये बसवलं आणि ती व्हॅन पोलीस स्टेशनच्या दिशेनं नेत असतानाच अचानकपणे रिया अहीरनं त्या गाडीसमोर उभी राहून ती गाडी आपल्या एका हातानं धरली. एक हात पोलिसांच्या वाहनावर आणि दुसरा हात कंबरेवर ठेवून तिनं जोरदार घोषणा दिल्या. यानंतर तिथे उपस्थित असलेले बहुतांश जणही तिच्या समर्थनार्थ घोषणा देऊ लागले. रियाचा तो अवतार पाहून अखेर पोलिसांनी गाडीतील आंदोलकांना सोडून दिलं. यानंतर रियाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. तिच्या या धाडसाचं देशभरातून कौतुक झालं.
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