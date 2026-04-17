वाढत्या तापमानाच्या तडाख्याने महापालिका रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढली, मुंबई महानगरपालिका सतर्क
Published : April 17, 2026 at 9:55 AM IST
मुंबई : एप्रिलच्या मध्यातच वाढलेल्या तापमानामुळे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात उष्णतेचा तडाखा तीव्र झालाय. मुंबईत तापमान 36 अंशांच्या पुढे गेल्याने उष्माघात (Heat Stroke), निर्जलीकरण (Dehydration) आणि थकव्याच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, महापालिका रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढत आहे. यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. केईएम रुग्णालयाच्या डीन डॉ. संगीता रावत यांच्या मते, गेल्या काही दिवसांत उष्णतेशी संबंधित रुग्णांमध्ये सुमारे 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ झालीय. “उष्माघाताची लक्षणे दुर्लक्षित केल्यास ती जीवघेणी ठरू शकतात. डोके दुखणे, चक्कर येणे, उलट्या आणि अंगात अशक्तपणा ही सुरुवातीची लक्षणे असून, वेळेत उपचार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे त्यांनी सांगितले. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दीर्घकालीन आजार असलेले रुग्ण अधिक धोक्यात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पिण्याच्या पाण्याची सोय वाढवण्याचे निर्देश : मुंबई महानगरपालिकेने परिस्थितीची गंभीर दखल घेत ‘हीट अॅडव्हायजरी’ जारी केलीय. सर्व रुग्णालयांना सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अॅम्ब्युलन्स सेवा, औषधसाठा आणि आपत्कालीन सुविधा पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सोय वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असं डॉ. संगीता रावत यांनी सांगितलंय.
अतिप्रचंड उन्हामुळे फुलं लवकर पोहोचत असल्याची तक्रार : नागरिकांमधूनही उष्णतेबाबत चिंता व्यक्त होतेय. “दुपारी घराबाहेर पडणे कठीण झालंय,” अशी प्रतिक्रिया दादरमधील फुलांचे व्यापारी असलेल्या जगन्नाथ इंगळे यांनी दिलीय. अतिप्रचंड उन्हामुळे फुलं लवकर पोहोचत असल्याची तक्रार त्यांनी केलीय. उन्हामुळे फुलं लवकर खराब होत असून, त्यांची विशेष काळजी घ्यावी लागत आहे, असं त्यांनी सांगितलंय. त्याचबरोबर ठाणे ते सीएसएमटी लोकलने प्रवास करणाऱ्या लता शिंदे यांनी लोकल ट्रेन आणि बसमधील उकाड्यामुळे प्रवास अधिक त्रासदायक झाल्याचं सांगितलंय.
उष्णतेच्या धोक्याची तीव्रता अधोरेखित : दरम्यान, 15 आणि 16 एप्रिल दरम्यान राज्यातील काही भागांत उष्णतेमुळे मृत्यू झाल्याच्या प्राथमिक बातम्या समोर आल्या आहेत. विदर्भातील अकोला आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात, तसेच नागपूर परिसरात, उष्माघाताच्या संशयित प्रकरणांमध्ये काही जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती स्थानिक आरोग्य यंत्रणांकडून मिळत आहे. या मृत्यूंची अधिकृत कारणमीमांसा सुरू असून, अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा आहे. तरीही, या घटनांनी उष्णतेच्या धोक्याची तीव्रता अधोरेखित केलीय. हवामान खात्याचा अंदाजानुसार पुढील काही दिवस उष्णतेची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत बाहेर जाणे टाळणे, भरपूर पाणी प्या आणि लक्षणे दिसताच त्वरित वैद्यकीय मदत घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यातील संशयित मृत्यूंच्या घटनांनी दिलेला इशारा लक्षात घेता परिस्थिती अधिक गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
सकाळी 11 वाजल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावू नये : तसेच डॉक्टरांनी शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊ देऊ नका, असा सल्ला दिलाय. उन्हात बाहेर पडताना टोपी, स्कार्फ यांचा वापर करा. वाहतूक पोलीस दिवसभर उन्हामध्ये काम करत असतात, त्यांना जास्तीत जास्त पाणी पिण्याच्या सूचना डॉक्टरांनी दिल्या असून, नागरिकदेखील वेळोवेळी पोलिसांना आपल्या जवळील पाण्याच्या बाटल्या देताना दिसत आहेत. शक्य होईल तेव्हा चेहरा आणि मान पाण्याने धुण्याचा प्रयत्न करा, तसेच उन्हातून आल्यानंतर अस्वस्थ वाटत असल्यास लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, असे डॉक्टरांनी सांगितलंय. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सर्व विदर्भ मराठवाड्यासह सर्व जिल्ह्यांना शिक्षण विभागाकडून सकाळच्या सत्रात शाळा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, सकाळी 11 वाजल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावू नये, असे निर्देश देण्यात आलेत.
