उन्हाच्या झळा पक्ष्यांनाही; बाल्कनीत पाणी, धान्य ठेवण्याचे पक्षीप्रेमींचे आवाहन
वाढत्या उष्णतेच्या काळात पक्ष्यांसाठी पाणी, धान्य आणि निवाऱ्याची सोय करून नागरिकांनी त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन पक्षीप्रेमींनी केलं आहे.
Published : October 25, 2026 at 5:21 PM IST
मुंबई : राज्यात कमी झालेला पाऊस आणि वाढत्या तापमानामुळे उष्णतेची तीव्रता वाढली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसह पक्ष्यांनाही बसत आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे पक्ष्यांना पाण्याची कमतरता, निर्जलीकरण, उष्माघात आणि अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत असून, काही वेळा त्यांचा मृत्यूही होऊ शकतो. त्यामुळे पक्ष्यांसाठी बाल्कनी, गॅलरी किंवा गच्चीवर पाणी आणि धान्याची व्यवस्था करण्याचं आवाहन पक्षीप्रेमींकडून करण्यात येत आहे.
उन्हाळ्यात पक्ष्यांना दिलासा देण्यासाठी घराच्या बाल्कनीत किंवा गच्चीवर पाण्याचे भांडं ठेवावं. हे पाणी थेट उन्हात तापणार नाही, याची काळजी घ्यावी. तसेच पाण्याचे भांडे दररोज स्वच्छ धुऊन त्यात ताजं पाणी भरावं. यामुळे भांड्यात शेवाळ, जिवाणू आणि डासांची उत्पत्ती होण्याचा धोका कमी होतो. शक्य असल्यास पक्ष्यांसाठी निवाऱ्याचीही व्यवस्था करावी, असं पक्षीप्रेमी निलेश मोरे यांनी सांगितलं.
वाढत्या उष्णतेच्या काळात पक्ष्यांसाठी पाणी, धान्य आणि निवाऱ्याची सोय करून नागरिकांनी त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन पक्षीप्रेमींनी केलं आहे.
'हलकं धान्य पक्ष्यांसाठी ठेवावं' :
हलकं धान्य जसं की ज्वारी, बाजरी, तांदूळ आणि सूर्यफुलाच्या बिया सकाळी व संध्याकाळी पक्ष्यांसाठी ठेवाव्यात. यामुळे पक्ष्यांना आवश्यक अन्न मिळण्यास मदत होईल. योग्य वेळी पाणी आणि अन्न न मिळाल्यास पक्ष्यांचा मृत्यू होऊ शकतो, तसेच त्यांची संख्या झपाट्यानं कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे माणुसकीच्या नात्याने नागरिकांनी पक्ष्यांसाठी अन्नधान्य आणि पाण्याची व्यवस्था करावी, असं मत पक्षीप्रेमी प्रमोद माने यांनी व्यक्त केलं.
प्रमोद माने म्हणाले, “रखरखत्या उन्हात माणसांनाही दर 15 मिनिटांनी पाण्याचा घोट घ्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत पक्ष्यांना वेळेवर पाणी मिळालं नाही, तर त्यांचा जीव जाऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी घराच्या बाल्कनीत किंवा गच्चीवर पाण्याची वाटी ठेवणं गरजेचं आहे. तसेच शक्य असल्यास घराबाहेर पक्ष्यांसाठी कृत्रिम घरटी लावावीत. यामुळे पक्ष्यांना निवारा मिळेल आणि त्यांची घटती संख्या रोखण्यास काही प्रमाणात मदत होईल.”
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