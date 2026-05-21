वाढत्या उन्हाचा आणि इंधन टंचाईचा शिर्डीच्या अर्थकारणाला जबर फटका; हजारो कुटुंबांवर आर्थिक संकट

साईनगरी शिर्डीची संपूर्ण अर्थव्यवस्था साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांवर अवलंबून आहे. मात्र, यंदाच्या उन्हाळी हंगामात शिर्डीच्या अर्थकारणावर मोठे संकट ओढवलं आहे.

Rising Heat and Fuel Shortages impact on Shirdis Economy
शिर्डीच्या अर्थकारणाला जबर फटका (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 21, 2026 at 2:28 PM IST

Updated : May 21, 2026 at 3:00 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर)- पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा आणि तापमान वाढलेले प्रमाण यामुळे स्थानिक व्यावसायिकांसह हजारो कुटुंबांवर आर्थिक अडचणींचे सावट निर्माण झालं आहे.

दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यातील उन्हाळी सुट्ट्या हा शिर्डीसाठी सर्वाधिक गर्दीचा काळ मानला जातो. देशभरातून लाखो साईभक्त या काळात शिर्डीत दर्शनासाठी येत असतात. त्यामुळे हॉटेल्स, लॉज, रेस्टॉरंट, ट्रॅव्हल्स, प्रसाद विक्रेते, फुलविक्रेते तसेच इतर छोट्या-मोठ्या व्यवसायांना मोठी आर्थिक चालना मिळते. मात्र, यंदा परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली दिसून येत आहे.


भाविकांचे घटले प्रमाण- शिर्डीत सध्या तापमानाचा पारा 42 ते 43 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला आहे. प्रचंड उष्णता आणि उन्हाच्या तीव्रतेमुळे अनेक भाविकांनी प्रवास टाळल्याचं दिसून येत आहे. त्यातच आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी इंधन टंचाईची समस्यादेखील निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा थेट परिणाम शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येवर झाला आहे. विशेषतः तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांतून स्वतःच्या वाहनानं शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. सध्या केवळ एसटी बस किंवा रेल्वे , विमान सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणारे मध्यमवर्गीय भाविकच शिर्डीत येताना दिसत आहेत.

पंचक्रोशीतील गावांनाही फटका- भाविकांची संख्या कमी झाल्यामुळे शिर्डीतील हॉटेल व्यवसायावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. हॉटेलमधील खोल्या रिकाम्या राहत असून रेस्टॉरंट्स आणि अन्य व्यावसायिकांच्या उलाढालीत मोठी घट झाली आहे. शिर्डीच्या अर्थकारणावर अवलंबून असलेल्या पंचक्रोशीतील गावांनाही या परिस्थितीचा मोठा फटका बसला आहे. हजारो युवक विविध व्यवसायांमध्ये कार्यरत असून त्यांच्या रोजगारावरही संकट निर्माण झालं आहे.

इंधन टंचाईचा शिर्डीच्या अर्थकारणाला जबर फटका (Source- ETV Bharat Reporter)


व्यवसाय पूर्णपणे मंदावला- शिर्डीतील हॉटेल व्यावसायिक निलेश कोते यांनी सांगितलं की," उन्हाळी सुट्ट्यांचा काळ हा शिर्डीकरांसाठी सर्वात महत्त्वाचा असतो. मात्र, यंदा संपूर्ण हंगाम अत्यंत निराशाजनक ठरला आहे. व्यवसाय पूर्णपणे मंदावला आहे. या बिकट परिस्थिती पार्श्वभूमीवर, शासनानं या समस्येकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचं सांगत शिर्डीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूमिपुत्र राहतात. त्यांचं जीवन पूर्णपणे साईनगरीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे येथील हॉटेल व्यवसाय आणि इतर उद्योग जगले पाहिजेत. यासाठी शिर्डीतील पर्यटन व्यवसायाला हॉटेल इंडस्ट्रीचा दर्जा देऊन वीज दरांमध्ये सवलत आणि इतर शासकीय सूट मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. तरच हा कोलमडलेला व्यवसाय पुन्हा पूर्वपदावर येऊ शकेल", अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.


इंधनाचा मर्यादित पुरवठा- शिर्डीतील पेट्रोल पंप मालक ऋषिकेश कोते यांनी सांगितलं की," आता 3 दिवसाला 12 हजार लिटरचे डिझेल टँकर आणि 13 हजार लिटरचे पेट्रोल टँकर असे मिळतंय. दुचाकीवाल्यांना 500 रुपयांचे पेट्रोल दिले जात आहे. तर मोठ्या चारचाकी वाहनांना 2 हजारांचे डिझेल दिलं जात आहे. तसेच शेतकऱ्यांनादेखील हजार पंधराशे रुपयांचे डिझेल कॅनमध्ये दिलं जात आहे".

