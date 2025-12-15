लोणार सरोवरातील पाणी पातळीनं चिंता वाढली, शास्त्रोक्त संशोधन करण्याची मागणी
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवरातील पाण्याची पातळी वाढल्यानं पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केलीय. त्यांनी सरकारकडं मदतीची मागणी केलीय.
Published : December 15, 2025 at 7:03 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 7:38 PM IST
बुलढाणा - जगप्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर हे उल्कापातानं निर्माण झालेलं खाऱ्या आणि अल्कलाइन पाण्याचं अनोखं सरोवर आहे. गेल्या काही महिन्यांत या सरोवरातील पाण्याच्या पातळीत प्रचंड वाढ होत असल्यानं पर्यावरणप्रेमी आणि अभ्यासकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय. सरोवर परिसरातील १२ प्राचीन हेमाडपंथी मंदिरांपैकी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेलं कमळजा देवीचं मंदिर आता तब्बल १५ फूट पाण्याखाली गेलंय. यापूर्वी हे मंदिर कधीच पाण्याखाली गेलं नसल्याचं स्थानिक नागरिकांनी सांगितलं.
लोणारच्या पाणी पातळीत वाढ - पाण्याच्या पातळीत झपाट्यानं वाढ होण्याचं नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, आजूबाजूच्या भागात जलसंधारणाची कामं आणि सांडपाण्याचा प्रभाव यामुळं सरोवरातील झरे सक्रिय झाले असावेत. परिणामी, सरोवराच्या खारटपणात घट होऊन पीएच स्तर कमी झालाय. याच कारणानं गेल्या काही महिन्यांत या खाऱ्या सरोवरात प्रथमच मासे आढळले होते, जे सरोवराच्या नैसर्गिक गुणधर्मांसाठी धोक्याची घंटा आहे.
शास्त्रोक्त संशोधन करणं गरजेचं - लोणार सरोवराची अनोखी जैवविविधता आता धोक्यात आलीय. पाण्याची पातळी वाढल्यानं प्राचीन मंदिरंही पाण्याखाली जाऊन त्यांचं संरक्षण धोक्यात आलंय. या प्रकाराचं तत्काळ शास्त्रोक्त संशोधन करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांनी केलीय.
पर्यावरणप्रेमींनी सरकारकडं केली मागणी - "लोणार सरोवर हे जगातील दुर्मीळ उल्कापात सरोवर आहे. पाण्याच्या पातळीत ही अचानक वाढ आणि खारटपणातील घट यामुळं सरोवराची मूलभूत जैवविविधता बदलत आहे. मासे दिसणे हे त्याचं लक्षण आहे. मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक बदल यांचा मेळ साधला नाही तर हे स्थळ कायमचं धोक्यात येईल. सरकारनं त्वरित अभ्यास गट नेमावा आणि संरक्षण उपाय योजावेत," अशी मागणी सरोवर अभ्यासक सचिन कापुरे यांनी केली.
सरोवर पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचं - लोणार सरोवर हे केवळ भौगोलिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर जैविक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही अत्यंत मौल्यवान आहे. त्यामुळे सरकारनं आणि स्थानिक प्रशासनानं तातडीने उपाययोजना करणं गरजेचं आहे, अन्यथा हे अनमोल सरोवर आणि त्यातील जैवसंपदा गंभीर संकटात सापडू शकते. स्थानिक अभ्यासक सचिन कापुरे यांच्या मते, "सध्या सरोवरात परिसरातील सांडपाण्याचं मोठ्या प्रमाणात मिश्रण होत असल्यानं पाण्याच्या गुणधर्मात बदल घडत आहे. याचा थेट परिणाम सरोवरातील जैवविविधतेवर होत आहे. या बदलांमुळे सरोवराची नैसर्गिक रचना अस्थिर होत असून, अनेक दुर्मीळ तसंच संवेदनशील जीवजंतू आणि वनस्पतींच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे."
पर्यटकांची गर्दी - लोणार सरोवर हे देशासह जगभरात प्रसिद्ध आहे. हे एक अद्भुत नैसर्गिक चमत्कार असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळं येथे जगभरातील शास्त्रज्ञ, पर्यावरणप्रेमी अभ्यास करण्यासाठी येत असतात. त्याचसोबत सरोवर पाहण्यासाठी आणि माहिती जाणून घेण्यासाठी अनेक पर्यटक येथे येत असतात.
हेही वाचा - लोणार सरोवर परिसरातील मंदिरांना पावसाच्या पाण्याचा वेढा; 12 मंदिरं पाण्याखाली, नवरात्रोत्सवावर मोठं संकट