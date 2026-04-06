कोल्हापूरमध्ये बुडून मृत्यू झालेल्यांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ; उन्हाळ्यात अनोळख्या ठिकाणी पोहण्याचा मोह ठरतोय घातक

शुक्रवारी वारणा नदीवरील चिकुर्डे पुलाजवळ संकेत रंगराव कांबळे (वय 21) हा तरुण देखील नदीत पोहताना बुडाला. या घटनांमुळे नातेवाईकांचा आक्रोश आणि भीती वाढलीय.

District administration appeals against swimming
कोल्हापूरमध्ये बुडून झालेल्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये वाढ (Source- ETV Bharat)
Published : April 6, 2026 at 7:03 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 8:59 PM IST

कोल्हापूर- एप्रिलच्या तीव्र उष्णतेच्या लाटेत नदी-तलावांवर पोहण्याच्या मोहाने कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांत तीन तरुणांचा बुडून मृत्यू झालाय. या दुर्दैवी घटनांमुळे शोककळा पसरली असताना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी पोहण्यासंबंधी कडक सूचना देत नागरिकांना सावध केलंय. "स्वतःची काळजी घ्या, अन्यथा हा आनंद दुःखात बदलेल," असे ते बोलताना म्हणालेत. बुधवारी राधानगरीजवळ काळम्मावाडी धरण परिसरातील दूधगंगा नदीत अभिषेक बाबासाहेब कांबळे (वय 21) हा तरुण मित्रांसोबत पर्यटनासाठी गेल्यानंतर पोहताना बुडाला होता. गुरुवारी शिंगणापूर बंधाऱ्याजवळ पंचगंगा नदीत अरुण धोंडीराम गुरव (वय 38) हे जोतिबा यात्रेनंतर अंघोळ करताना नदीत बुडून मृत्युमुखी पडले. तर शुक्रवारी वारणा नदीवरील चिकुर्डे पुलाजवळ संकेत रंगराव कांबळे (वय 21) हा तरुण देखील नदीत पोहताना बुडाला. या घटनांमुळे नातेवाईकांचा आक्रोश आणि भीती वाढलीय.

कोल्हापूरमध्ये बुडून झालेल्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये वाढ (Source- ETV Bharat)

नदीत पाण्याचा वेग, खोलीचा अंदाज येत नसल्यानं मृत्यू : जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ ज्यांनी 24 वर्षांच्या अनुभवात अनेक आपत्ती हाताळल्या आहेत, यांनी सांगितले की, "कोल्हापूर जिल्ह्यात दरवर्षी मार्च ते मे महिन्यात नदीपात्र, विहिरी, तलावात आंघोळ-पोहण्याचे प्रकार वाढतात. सुट्टीत आलेली मुले, युवक पाण्याचा अंदाज न आल्याने किंवा पोहण्याची तयारी नसतानाही उतरतात. 2026 मध्ये सलग तीन दिवसांत तीन मृत्यू हे अत्यंत दुःखद आहे. नदीत पाण्याचा वेग, खोलीचा अंदाज येत नाही; दमछाक, गटांगळ्या, फुफ्फुसात पाणी जाणे यामुळे श्वास बंद पडतो." तसेच सांगितले की, प्रशासनाने जागृती मोहिमा चालवल्या तरी नागरिकांची जबाबदारी महत्त्वाची आहे.

पोहताना काळजी घेण्याबाबत केल्या सूचना : काळजी घेण्याबाबत सांगताना संकपाळ म्हणाले की, "अनोळख्या ठिकाणी पोहण्याचा मोह टाळावा. मात्र पोहणारच असाल तर हवा भरलेली इनर ट्यूब किंवा दोरी सोबत ठेवावी. लहान मुलांना मोठ्यांच्या देखरेखीशिवाय पाण्यात पाठवू नये. पाण्याची गती, खोली मोजूनच पाण्यात उतरावे. पोहण्याची सवय आणि नदीतील अनुभव असेल, तरच पोहायला जावे. कुटुंबातील प्रत्येकाची काळजी घ्यावी." दरम्यान घडणाऱ्या घटनांमुळे जिल्हा प्रशासनाने बचाव पथक सतर्क ठेवले असून, गावागावांत जागृतीसाठी जीएसएम-आधारित घोषणा पद्धतीचा वापर करत आहे. या आवाहनाने नागरिक पोहण्यास जाण्यापूर्वी सतर्क होतील, अशी अपेक्षा आहे.

Last Updated : April 6, 2026 at 8:59 PM IST

