लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची वागणूक द्या, सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी शासन निर्णय जारी

या मार्गदर्शक तत्त्वांची, सूचनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

Maharashtra
मंत्रायल (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
मुंबई : विधानमंडळ आणि संसद सदस्यांबाबत सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. विधानमंडळ आणि संसद सदस्यांना सन्मानाची आणि सौजन्याची वागणूक देण्यासाठी राज्य सरकारनं यापूर्वीही 27 जुलै 2015 तसंच फेब्रुवारी 2020 मध्ये शासन निर्णय काढण्यात आला होता. परंतू त्या निर्णयाचे आणि आता या सर्व निर्णयाचे विधीमंडळ आणि संसद सदस्यांना सन्मानाची आणि सौजन्याची वागणूक देण्याबाबत एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली असून, याबाबत राज्य सरकारनं गुरुवारी (20 नोव्हेंबर) नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे.


सर्व शासकीय कार्यालयांना सूचना : दरम्यान, महाराष्ट्र शासन हे सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. सुशासनाच्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून लोकप्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक आणि त्यांच्या पत्रव्यवहारावर त्वरित कार्यवाही, शासकीय कार्यक्रमात त्यांचा सक्रीय सहभाग सुनिश्चित करणे आणि माहिती व पारदर्शकता यांचा प्रभावी समन्वय घडवून आणणे तसंच लोकप्रतिनिधींशी होणारा संवाद अधिक सुलभ, सुसंगत आणि परिणामकारक करणे, शासकीय व्यवहार अधिक सुसूत्र, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह करणे, याकरिता सन्माननीय विधानमंडळ सदस्य, संसद सदस्यांना सन्मानाची आणि सौजन्याची वागणूक मिळण्यासंदर्भात सर्व मंत्रालयीन प्रशासनिक विभाग, त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख, जिल्हा प्रमुख, कार्यालय प्रमुख शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, संस्था, मंडळे, महामंडळे, शासन नियंत्रित आणि तत्सम संस्थांमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असं आजच्या शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

सुधारित मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत?

  • सन्मान आणि सौजन्य
  • पत्रव्यवहार - नोंद, कालमर्यादा आणि आढावा
  • शासकीय कार्यक्रम आणि आमंत्रणे
  • आरक्षित वेळ
  • अधिवेशन काळातील मर्यादा...
  • विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशींचे पालन
  • "माहित्ती"बाबत मार्गदर्शन
  • प्रशिक्षण व जनजागृती

... तर शिस्तभंगाची कारवाई : दरम्यान, या मार्गदर्शक तत्त्वांची, सूचनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. वरील सर्व सूचनांचे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी काटेकोरपणे पालन करावे. सूचनांचे उल्लंघन, टाळाटाळ, कुचराई केल्याचं निदर्शनास आल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरूद्ध, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 च्या कलम 10 (2) व (3) अनुसार तसंच, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

पूर्वीच्या शासन निर्णयात काय म्हटलं होतं? : दुसरीकडे, राज्य शासनानं विधानमंडळ आणि संसद सदस्यांना सन्मानाची आणि सौजन्याची वागणूक देण्याबाबत 27 जुलै 2015 रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. यावेळी मंत्रालयीन विभाग, विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख यांचेकडे विधानमंडळ सदस्य यांनी त्यांची संसदीय कामकाजविषयक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जनतेच्या कल्याणविषयक बाबींसंबंधीच्या माहिती देण्यात आली होती. यानंतर 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यामध्ये म्हटलंय की, विधानमंडळ, संसद सदस्यांना सन्मानाची आणि सौजन्याची वागणूक देण्याबाबत या विभागाने 27 जुलै 2015 रोजीच्या शासन परिपत्रकात संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य यांना माहिती देताना माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील कलम 8 (1) मध्ये माहिती प्रकट करण्याबाबत नमूद करण्यात आलेले अपवाद वगळता कलम 2 (च) ("माहिती" या शब्दाची व्याख्या) व कलम 2 (झ) ("अभिलेख" या शब्दाची व्याख्या) मधील तरतूदी विचारात घेऊन इतर सर्व "माहिती" संसद सदस्य आणि विधानमंडळ सदस्य यांना विनामूल्य देण्यास हरकत नाही. तसंच सर्व मंत्रालयीन विभाग तसंच त्यांच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांनी विधानमंडळ सदस्य तसेच संसद सदस्य यांनी त्यांची संसदीय कामकाजविषयक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जनतेच्या कल्याण विषयक बाबींच्या माहितीची मागणी केल्यास ती देताना उपरोक्त सूचनेचे काटेकोरपणे पालन करावे.


TAGGED:

मुंबई
शासन निर्णय
विधानमंडळ सदस्य
संसद सदस्य
MAHARASHTRA

