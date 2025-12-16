ETV Bharat / state

मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवारांचा सहभाग; पत्रावर त्यांचीच स्वाक्षरी, विजय कुंभार यांचा दावा

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांचा सहभाग असल्याचा दावा केला आहे.

December 16, 2025

पुणे : पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीसा पोलिसांनी अटक केली असून विविध गोष्टी पोलिसांच्या तपासातून समोर येत आहेत. मात्र या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचं नाव पुढं येत नाही. या प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पार्थ पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेली दोन पत्रं समोर आणली आहेत. यातून त्यांनी पार्थ पवार यांचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचा दावा केला आहे. "या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पुण्यातील पत्रकार भवन इथं माध्यमांशी बोलताना केली.

आतातरी पोलिसांनी आरोपींवर कारवाई करावी : "मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा सहभाग नाही असं सांगून मूळ विषयाला बगल दिली जात होती. परंतु, आज जी दोन पत्रं सादर केली आहेत. ती पत्रं शासन दरबारातील आहेत. या पत्राच्या माध्यमातून असं स्पष्ट दिसतं की, पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात पार्थ पवार यांचा सहभाग होता. आताच पोलिसांनी सर्व आरोपींची सखोल चौकशी केली पाहिजे," अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली.

प्रकरणात पार्थ पवार यांचा सहभाग : "जून 2021 साली पार्थ पवार यांनी कंपनी स्थापन झाल्यानंतर एक पत्र दिलं आहे. 'शीतल तेजवानीच्या सुरू असलेल्या पत्रव्यवहाराला सपोर्ट करावा आणि ती जागा शीतल तेजवानीच्या नावावर करावी, असा उल्लेख त्या पत्रामध्ये आहे. पार्थ पवारांनी जी दोन पत्रं दिली त्यावरून असं स्पष्ट होतं की पार्थ पवार यांचा मुंढवा जमीन घोटाळ्यात सहभाग आहे. यामुळं प्रकरणातील ते दोषी आहेत आणि त्यांची सखोल चौकशी करावी. असा पुन्हा प्रकार घडणार नाही याची दक्षता घ्यावी," अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली.

