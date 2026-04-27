रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य, मंगळवारी होणार अंतिम निर्णय
रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी यावं, याबाबत सर्वांचं एकमत झाल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.
Published : April 27, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 3:34 PM IST
मुंबई - रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य निर्णय सहा महिन्यांसाठी म्हणजेच 15 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावा, अशी मागणी संघटनांनी केली होती. यावर मंगळवारी निर्णय होणार आहे. कुणाचंही लायसन्स किंवा परमिट रद्द होणार नाही, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरुन सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे.
रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी यावं, याबाबत सर्वांचं एकमत झाल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. कुणाचाही रोजगार बुडणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याबरोबर विविध रिक्षा, टॅक्सी संघटनांच्या पदाधिकाऱयांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी यावं, असं पुन्हा एकदा नमूद केलं आहे.
मनसे आक्रमक - 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर वाद निर्माण झाला आहे. यावर विविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी या निर्णयाविरोधात संप करण्याचा इशारा दिलाय. या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या संप करणार, या आडमुठ्या भूमिकेवर टीका करत त्यांच्यामुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे, असा आरोप केला. तर दुसरीकडे, रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक संघटनेचे नेते शशांक राव यांनी सावध पवित्रा घेत संप केला नाही तर निदर्शनं केली जाणार आहेत, असं सांगितलं.
हेही वाचा -
