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मान्सूनच्या विलंबामुळं महाडमध्ये शेती संकटात, पंपाच्या पाण्यावर भातरोपांना जीवदान

पावसाने मारलेली दडी आणि वाढत्या उन्हामुळं बळीराजा सध्या चिंतेत आहे. उगवून आलेली कोवळी भातरोपे वाचवण्यासाठी शेतकरी पंपाच्या साहाय्याने रोपांना पाणी देत आहेत.

Bhat sheti
भातशेती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 2:23 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 2:46 PM IST

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रायगड : जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात यंदा मान्सूनच्या विलंबामुळं शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे. मृग नक्षत्र संपलं, तरीही अपेक्षित पाऊस न झाल्यानं भातशेती धोक्यात आली आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळं लांबलेल्या उन्हाळ्याचा फटका आता थेट शेतीला बसत आहे. महाड तालुक्यातील वरंध आणि बारसगाव परिसरातील शेतकरी पंपाच्या सहाय्याने पाणी देत भाताची रोपे जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र वाढत्या उष्णतेमुळं रोपांची वाढ खुंटत असून, दुबार पेरणीचं संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शेतीसोबतच गुरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर बनला असून, शासनाने तातडीने मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.



भातरोप जगवण्याची कसरत : आभाळ भरून येतं, ढग दाटून येतात, पण पाऊस काही बरसत नाही आणि प्रत्येक दिवसागणिक वाढत चालली आहे शेतकऱ्यांची चिंता. रायगडच्या महाड तालुक्यात सध्या अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाच्या आशेवर असलेला शेतकरी आता पंपाच्या पाण्यावर भातरोप जगवण्याची कसरत करत आहे.

प्रतिक्रिया देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)



अल निनोच्या प्रभावामुळं उन्हाळा लांबला : भातशेती हा कोकणातील प्रमुख व्यवसाय. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली ही शेती वेळेत पाऊस न झाल्यास अडचणीत येते. यंदा अल निनोच्या प्रभावामुळं उन्हाळा लांबला आणि मान्सूनच्या आगमनालाही विलंब झाला. मृग नक्षत्र संपूनही समाधानकारक पाऊस न झाल्यानं शेतकऱ्यांनी तयार केलेली भाताची रोपे धोक्यात आली आहेत. महाड तालुक्यातील वरंध आणि बारसगाव परिसरातील शेतकरी विहीर, ओढे आणि उपलब्ध जलस्रोतांमधून पंपाच्या सहाय्याने पाणी उचलून भातरोपांना जीवदान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनेक ठिकाणी दिवसातून दोन ते तीन वेळा पाणी द्यावं लागत असल्यानं खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे.


भातशेतीवर परिणाम : पाणी दिल्यामुळं भातरोपे जिवंत राहिली असली तरी वाढत्या उष्णतेमुळं त्यांची वाढ अपेक्षित प्रमाणात होत नाही. वेळेत पाऊस न झाल्यास रोपे निकामी होण्याची आणि पुन्हा पेरणी करण्याची वेळ येण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. एका बाजूला बियाणे, खत, मजुरी आणि मशागतीचा वाढलेला खर्च, तर दुसऱ्या बाजूला पावसाची अनिश्चितता. त्यामुळं शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळं केलेली मेहनत वाया जाण्याची भीती त्याला सतावत आहे. यंदाच्या वाढलेल्या उन्हाळ्याचा परिणाम केवळ भातशेतीवरच नाही, तर पशुधनावरही होत आहे. शेतातील हिरवा चारा सुकत असल्यानं जनावरांच्या खाद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक शेतकरी आता चाऱ्याच्या शोधात भटकंती करत असून, पशुपालनाचा खर्चही वाढत चालला आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण : हवामानातील बदलामुळं शेतीचं पारंपरिक गणित बिघडलं आहे. वेळेत पाऊस न झाल्यास भात लागवडीचा हंगाम उशिरा सुरू होईल आणि त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, शासनानं परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन दुबार पेरणीसाठी आर्थिक मदत, जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था, पीक विमा आणि तातडीचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर करावे.


आकाशाकडं नजरा : सध्या महाड तालुक्यातील शेतकरी पंपाच्या पाण्यावर भातरोप जिवंत ठेवत आहे. त्याच्या डोळ्यांसमोर एकच आशा आहे ते म्हणजे वेळेत पाऊस पडावा, रोपे वाचावीत आणि वर्षभराच्या कष्टाचं चीज व्हावं. मात्र, पाऊस आणखी लांबल्यास केवळ भातशेतीच नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आता शेतकरी आणि प्रशासन या दोघांच्याही नजरा आकाशाकडं लागल्या आहेत.

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Last Updated : June 20, 2026 at 2:46 PM IST

TAGGED:

BHAT SHETI
RAIN
भातरोपे
भातशेती धोक्यात
RICE PLANTS

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