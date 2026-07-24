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पोलिसांची व्हॅन अडवण्याचं धाडस कुठून आलं? भीती वाटली नाही का?; व्हायरल गर्ल रिया अहिरनं काय सांगितलं?

दिल्लीतील जंतरमंतरप्रमाणेच मुंबईतही नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान रियाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

Rhiya Ahir
रिया अहिर (ETV Bharat/Social Media)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 6:20 PM IST

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मुंबई : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईनंतर अभिनेत्री, मॉडेल आणि उद्योजिका रिया यादव (अहिर) आंदोलनात सहभागी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना तिनं पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रिया म्हणाली, "दिल्लीमध्ये जे घडलं ते अत्यंत चुकीचं होतं. 'चुकीचं' हा शब्दही त्या घटनेचं गांभीर्य व्यक्त करण्यासाठी अपुरा आहे. पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी अन्यायकारक आणि अयोग्य वर्तन केलं. त्या घटनेनंतरच या लढ्यात सहभागी होण्याचा निर्णय मी घेतला. ज्यांनी ही कारवाई केली, त्यांना भविष्यात त्यांच्या कृत्याची शिक्षा नक्कीच मिळेल, असा मला विश्वास आहे."

वास्तविक, दिल्लीतील जंतरमंतरप्रमाणेच मुंबईतही नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान रियाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये ती पोलिसांच्या व्हॅनसमोर उभी राहून आंदोलक विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना रिया अहिर (ETV Bharat)

'विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला पाहिजे' : 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना रिया म्हणाली की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जनतेनं निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला पाहिजे. आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. हा मुद्दा केवळ नीट परीक्षेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो सर्वसामान्यांच्या घराघरात पोहोचला आहे. या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींना राजीनामा द्यावाच लागेल."

ट्रोलिंगवर रियाची प्रतिक्रिया : नीट पेपरफुटी प्रकरणावरील भूमिकेमुळे सोशल मीडियावर होत असलेल्या ट्रोलिंगबाबतही रियानं प्रतिक्रिया दिली. ती म्हणाली, "माझ्या भूमिकेमुळे काही लोक मला ट्रोल करत आहेत. मात्र, इतिहासात अनेक मोठ्या व्यक्तींनाही टीकेचा सामना करावा लागला आहे. तरीही त्यांनी आपल्या विचारांशी तडजोड केली नाही. त्याचप्रमाणे मीही माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे. मला ट्रोल करणारे काही लोक असले, तरी माझ्या कामाचे कौतुक करणारे आणि पाठिंबा देणारे लोक अधिक आहेत."

पुढे बोलताना रियानं सांगितलं की, "माझ्यावर टीका करणाऱ्या लोकांना माझ्या कामाची पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे अशा प्रतिक्रियांकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य आहे. माझ्या समर्थनासाठी मोठ्या संख्येनं लोक पुढे येत आहेत, याचा मला आनंद आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती अन्यायाविरोधात आवाज उठवते, तेव्हा तिच्यावर टीका करणारेही काही लोक असतात. अशा टीकेकडे दुर्लक्ष करून आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणं महत्त्वाचे आहे."

'आंदोलन शांततेतच व्हावे; पत्रकारांविरोधात भूमिका नाही' : आंदोलनादरम्यान पत्रकारांविरोधात व्यक्त होणाऱ्या काही प्रतिक्रियांवरही रियानं भूमिका स्पष्ट केली. तिने सांगितलं की, "आपण पत्रकारांविरोधात नाही. आपण शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी इथं आलो आहोत. त्यामुळे आंदोलन शांततेतच झाले पाहिजे." यावेळी तिने आपल्या कुटुंबाच्या पाठिंब्याबाबतही भाष्य केलं. "माझं कुटुंब माझ्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे. मी जे केलं त्याबद्दल काही वेळा भीती वाटली होती. मात्र, माझे आई-वडील कायम माझ्यासोबत उभे राहिले. कुटुंबाचा पाठिंबा असल्यामुळे मला कोणत्याही गोष्टीची चिंता वाटत नाही," असंही तिनं म्हटलं.

'अन्यायाविरोधात उभं राहणं हे माझं कर्तव्य' : पुढे बोलताना रियानं म्हटलं की, "त्या दिवशी मी आंदोलनात कोणतीही विशिष्ट कृती करण्याच्या उद्देशानं गेले नव्हते. मात्र, माझ्यासमोर अन्याय घडताना दिसला. त्यामुळे त्या अन्यायाविरोधात उभे राहणं हे माझं कर्तव्य असल्याचे मला वाटले आणि मी त्याविरोधात आवाज उठवला."

TAGGED:

RHIYA AHIR
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