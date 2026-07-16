ETV Bharat / state

FDA चं क्रांतिकारी पाऊल! आता नागरिक AI चा वापर करून आपली तक्रार थेट बोलूनही नोंदवू शकणार

भेसळखोरी, बनावट उत्पादन आणि अव्यवस्थापन याची तक्रार देण्यासाठी आता कोणताही फॉर्म नाही, पुरावे नाही, कुठेही जायची गरज नाही. घरबसल्या आपल्या भाषेत तक्रार नोंदवता येणार आहे.

revolutionary step by the FDA
FDA चं क्रांतिकारी पाऊल (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनानं (FDA) नागरिकांच्या सोयीसाठी आता एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वर आधारित अत्याधुनिक तक्रार निवारण प्रणाली सुरू केलीय. या प्रणालीद्वारे नागरिक आता कोणताही फॉर्म किंवा ईमेल न लिहिता थेट तोंडी बोलूनही मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजीत सहजपणे तक्रार नोंदवू शकतील. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवाया पाहून प्रेरित झालेल्या नागरिकांना पुढे येऊन तक्रार देण्याकरिता ही पद्धत फारच फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय. तक्रारींचे जलद निवारण, अधिक पारदर्शकता आणि डिजिटल पद्धतीनं देखरेख या उद्देशाने ही प्रणाली विकसित करण्यात आलीय.

AI वर आधारीत FDA ची अत्याधुनिक तक्रार निवारण प्रणाली- अन्न व औषध प्रशासन विभागानं आता भेसळखोरी, निकृष्ट दर्जा, अव्यवस्थापन या गोष्टींची तक्रार करणं आता अधिक सोपं करून दिलंय. FDA पोर्टलवर एखादी तक्रार नोंदवण्यासाठी आता कोणताही लांबलचक फॉर्म भरण्याची गरज नाही. मराठीत, हिंदी अथवा इंग्रजीत बोलूनही तक्रारदार आपली समस्या एफडीएला सांगू शकतात. त्यानंतर एआयच्या माध्यमातून speach to text पद्धतीनं सिस्टीम लेखी स्वरूपात ती तक्रार रूपांतर करते. अन्न सुरक्षा आणि औषध सुरक्षा या दोन्ही प्रकारच्या तक्रारी इथं एकाच ठिकाणी नोंदवता येतील. तक्रार नोंदवल्यावर एक क्रमांक दिला जाणार आहे. त्याद्वारे तक्रारदाराला घरबसल्या त्याच्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली? हे ऑनलाइन तपासता येईल. तक्रार नोंदवल्यापासून ते कारवाईपर्यंतच्या प्रक्रियेवर डिजिटल पद्धतीने लक्ष ठेवलं जाईल. ​अनेकदा ग्राहकांना भेसळयुक्त अन्न किंवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांबाबत तक्रार करायची असते, परंतु ती कशी मांडावी?, कुठे करावी?, याची नेमकी माहिती नसल्यानं त्यात अनेक अडचणी येतात. मात्र या नवीन प्रणालीमुळे ग्राहकांना आता केवळ बोलून आपली तक्रार नोंदवता येणार आहे. मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत आपली समस्या सांगितल्यास AI स्वतःहून ती तक्रार स्पष्ट आणि मुद्द्यांच्या स्वरूपात तयार करेल. ज्यामुळे तक्रारदारांचा वेळ वाचणार असून तक्रारीचे स्वरूप अधिक अचूक होण्यास मदत होईल. प्रशासनाचा हा निर्णय जनसामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.

तक्रार कशी नोंदवाल? - अन्न व औषध प्रशासन विभागाची अधिकृत वेबसाईट FDA Online Complaint Platform या लिंकवर जाऊन तुम्ही आपली तक्रार नोंदवू शकता. तसेच अधिक माहितीसाठी ग्राहक 1800222365 या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता येईल. आता कोणताही नागरिक मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत बोलून भेसळयुक्त अन्न, बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची औषधे तसेच सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही उल्लंघनाबाबत तक्रार नोंदवू शकतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरानं आवाजावर ही तक्रार आपोआप तयार होते आणि ती संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवली जाते. तक्रार निवारणात विलंब झाल्यास एआय स्वयंचलित एस्कलेशन करते आणि तक्रारीचा संपूर्ण प्रवास पारदर्शकपणे तक्रारदाराला ट्रॅक करता येतो.

FDA कडून जनतेला पुढे येण्याचं आवाहन - अन्नपदार्थ किंवा औषधांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही शंका आल्यास ती दुर्लक्षित न करता तात्काळ ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे आवश्यक तपासणी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलंय. कोणताही गैरकार होत असल्याचं आढळल्यास त्याबाबत तातडीने तक्रार करावी, असं आवाहनही त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना केलंय. नागरिकांचा प्रशासनाशी थेट संवाद आणि सहभाग याा तंत्रज्ञानाची जोड देत प्रशासनाचं उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी यांचा संगम घडवून सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण अधिक प्रभावी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रत्येक तक्रार आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे, कारण प्रत्येक नागरिक महत्त्वाचा आहे. अशी प्रतिक्रिया आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी याबाबत एक सोशल मीडिया पोस्ट करत दिली आहे. अन्न असो किंवा औषध, फक्त बोला तुमची तक्रार आपोआप तयार होईल. अन्न सुरक्षा असो वा औषध सुरक्षा दोन्ही तक्रारींसाठी एकच व्यासपीठ आम्ही लोकांना उपलब्ध करून देतोय. यासंदर्भातील तक्रार नोंदवण्यासाठी https://complaints.mahafda.in वर एका क्लिकवर आपली तक्रार सबमिट करा आणि तिची स्थिती ट्रॅक करा. तुमची जागरूकता म्हणजेच सर्वांची सुरक्षा. तेव्हा आजच तक्रार नोंदवा, असं आवाहन FDA कडून महाराष्ट्राच्या जनतेला करण्यात आलंय.

हेही वाचाः

TAGGED:

TUKARAM MUNDHE
FOOD SAFETY VIOLATIONS
FDA MAHARASHTRA
FDA चं क्रांतिकारी पाऊल
AI ENABLED PORTAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.