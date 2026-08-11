जमीनमालकांना मोठा दिलासा, कृषी विभागात पदांच्या निर्मितीस मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
राज्य सरकारच्या पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जाणून घ्या या 8 निर्णयांबाबत.
Published : August 11, 2026 at 4:30 PM IST
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी 11 ऑगस्टला बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भूसंपादनानंतर मोबदला देण्यास उशीर झाल्यास मालकाला मिळणाऱ्या व्याजाच्या दरात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच सौर आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन व्यवहाराचा खर्च कमी करण्यापासून शेती विभागात नवीन पदं, साखर कारखान्याला कर्ज, कौशल्य विद्यापीठांच्या नियमांत बदल आणि हदगावला जिल्हा न्यायालय अशा अनेक निर्णयांवर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
जमीनमालकांना दिलासा मिळणार! :- सरकार एखाद्या प्रकल्पासाठी शेतकरी किंवा जमीनमालकाची जमीन घेते. जमीन गेल्यानंतर मोबदल्याचे पैसे वेळेवर मिळाले नाहीत, तर संबंधिताला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी मोबदला विलंबाने दिल्यास त्याच्या व्याजाच्या दरात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 2013 च्या भूसंपादन कायद्यातील कलम 72 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच, सरकारने जमीन घेतल्यानंतर त्याचे पैसे देण्यास उशीर झाला, तर त्या उशिराच्या काळासाठी जमीनमालकाला मिळणाऱ्या व्याजाबाबतचे नियम बदलतील. अनेकदा रस्ते, रेल्वे, सिंचन आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात येतं. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट फायदा जमीन देणाऱ्या शेतकरी आणि जमीनमालकांना होऊ शकतो.
मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय :- सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारताना मोठ्या प्रमाणावर जमीन लागते. अशा प्रकल्पांसाठी तयार केलेल्या संबंधित कंपन्यांमध्ये जमीन एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे देताना लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखादा ठरावीक प्रकल्प उभारण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी तयार केली जाते. अशा कंपनीला एसपीव्ही म्हटले जाते. आता अशा संबंधित कंपन्यांमध्ये जमीन देताना मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार नाही.
हस्तांतरण करताना लागणाऱ्या शुल्कात 25 टक्के सूट : तसेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना लागणाऱ्या शुल्कात 25 टक्के सूट दिली जाणार आहे. थोडक्यात, सौर, पवन आणि इतर ऊर्जेचे प्रकल्प उभारताना जमिनीच्या व्यवहारावर होणारा खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कृषी विभागात 4 नवीन पदं तयार करण्यास मंजुरी : शेतकऱ्यांची जमीन आणि शेतीशी संबंधित माहिती डिजिटल पद्धतीने एकत्र आणण्यासाठी ॲग्रीस्टॅकची व्यवस्था तयार केली जात आहे. हे काम अधिक व्यवस्थित करण्यासाठी कृषी विभागात चार नवीन पदे तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी संचालक, दोन कृषी सहसंचालक आणि अपर संचालक अशी पदे असतील. शेतीची आकडेवारी, माहिती-तंत्रज्ञान, विभागाची मालमत्ता आणि ॲग्रीस्टॅकशी संबंधित कामे या अधिकाऱ्यांकडून पाहिली जाणार आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात जमा करण्याचे काम वाढत असल्याने त्यासाठी शेती विभागात स्वतंत्र अधिकारी नेमले जाणार आहेत.
निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याबाबत निर्णय काय:- लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम म्हणजेच एनसीडीसीकडून कर्ज घेण्यास सरकारनं मंजुरी दिली आहे. कारखान्याला मोठ्या खर्चासाठी आणि रोजचे कामकाज चालवण्यासाठी पैशांची गरज आहे. त्यासाठी 18 कोटी 9 हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव एनसीडीसीकडे पाठवण्यात येणार आहे. मोठी यंत्रसामग्री आणि कारखान्याशी संबंधित कायमस्वरूपी कामांसाठी लागणारा पैसा तसेच रोजचे काम चालवण्यासाठी लागणारा पैसा अशा दोन्ही गरजांसाठी हे कर्ज घेतलं जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/fU5lu0Kz8f— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 11, 2026
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग : स्वतःच्या पैशातून खासगी कौशल्य विद्यापीठ सुरू करणाऱ्यांसाठी असलेल्या नियमांमध्येही बदल होणार आहेत. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणारे खासगी विद्यापीठ सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत बदल होणार आहेत.
समाजकार्य हा स्वतंत्र विषय म्हणून सुरू करता येणार :- वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य हा स्वतंत्र विषय म्हणून सुरू करता येणार आहे. नवीन अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यास अतिरिक्त तुकड्याही सुरू करता येतील. आधीपासून समाजकार्याचं शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांनाही नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करता येणार आहेत. मात्र हे अभ्यासक्रम सरकारी अनुदानाशिवाय चालवावे लागतील. यामुळे समाजकार्याचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी अभ्यासक्रम आणि जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
पदांना-कार्यालयासाठी लागणाऱ्या खर्चाला मंजुरी :- नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबत सरकारी वकील कार्यालयही सुरू होणार आहे. यासाठी लागणारे न्यायाधीश आणि इतर कर्मचारी यांच्या पदांना तसेच कार्यालय चालवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे हदगाव आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांना न्यायालयीन कामासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे.
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