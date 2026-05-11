' मोदींच्या आवाहनाला सकारात्मकतेनं घ्या'- मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेची प्रतिक्रिया

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे रविवारी सोलापूर दौऱ्यावर आले असता त्यांनी विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावली. आज सकाळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला सकारात्मक घ्या असे,आवाहन केलं.

revenue minister chandrashekhar bawankule
चंद्रशेखर बावनकुळे (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 2:57 PM IST

सोलापूर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्यासह इतर महत्त्वाचं आवाहन केल्यानं संपूर्ण देशात चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या आवाहनावर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी टीका केली. तर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचं समर्थन केलं आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी सोलापुरातून भारतीय जनतेला आणि महाराष्ट्रातील जनतेला आवाहन केलं आहे. " स्वदेशी वस्तूंचा वापर अधिक करा. उदाहरणार्थ घरगुती गॅस वापरण्याऐवजी सौर ऊर्जेवर चालणारी शेगडी वापरा. एका महिन्याचा घरगुती गॅस वापर हा चार महिन्याच्या सौरशेगडी इतका वापर होतो", असे मंत्री बावनकुळे यांनी आवाहन केलं.

कांद्याचे दर घसरत आहेत. त्यावर चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बांगलादेशसारख्या देशात कांदा निर्यात बंद झाली आहे. त्यामुळे कांद्याला योग्य भाव मिळत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वेळीच निर्णय घेतील".

विकास लवांडे प्रकरणावर बोलणं टाळलं- राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते विकास लवांडे यांच्यावर संग्राम भंडारी यांनी शाई फेकल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी संग्राम भंडारी यांच्या कृत्याचं समर्थन केलं आहे. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत थेट प्रतिक्रिया देणं टाळलं आहे. "राज्याची पोलीस यंत्रणा याची अधिक चौकशी करत आहे. पोलीस प्रशासन योग्य ती कारवाई करत आहे", अशी प्रतिक्रिया बावनकुळे यांनी दिली आहे.

देवस्थान जमिनीच्या अधिकारांना बाधा होणार नाही- बावनकुळे-देवस्थानाच्या जमिनीबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. "महसूल खात्याच्या वेबसाईटवर आम्ही कायदाच अपलोड केला आहे. जनतेनं त्या कायद्याचा अभ्यास करावा. हरकती नोंद कराव्यात. देवस्थानचे अधिकार बाधित ठेवून कुळाचे अधिकार काय? वहिवाटदाराचे अधिकार काय आहे? यावर सरकार काम करत आहे. मात्र, हे सर्व करताना देवस्थानाचे अधिकार बाधित होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल" असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

