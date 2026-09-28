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जरांगे पाटलांच्या कोअर कमिटी सदस्याला महसूल विभागाचा दणका; 4.90 कोटींचा दंड पुन्हा कायम

अंबडमधील साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातून 2 हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रकरणात कटारे यांचे नाव दंडात्मक कारवाईतून वगळणारा आदेश रद्द केलाय.

Revenue Department cracks down on Jarange Patil core committee member
जरांगे पाटलांच्या कोअर कमिटी सदस्याला महसूल विभागाचा दणका (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 12:57 PM IST

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जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांना महसूल विभागाने मोठा दणका दिला आहे. अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातून 2 हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रकरणात कटारे यांचे नाव 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईतून वगळणारा तत्कालीन तहसीलदारांचा सुधारित आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रद्द केला आहे. यामुळे कटारे यांना दंडातून वगळणारा आदेश रद्द होऊन मूळ दंडात्मक आदेश पूर्ववत करण्यात आला असून, गट क्रमांक 262 वरील दंडाचा बोजाही कायम राहणार आहे.

2000 ब्रास अवैध वाळू उत्खननाचा पंचनामा : साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातून अवैधपणे वाळू उत्खनन आणि वाहतूक केल्याप्रकरणी 24 मार्च 2023 रोजी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने पंचनामा केला होता. या पंचनाम्याच्या आधारे तत्कालीन तहसीलदारांनी 27 मार्च 2023 रोजी 18 व्यक्तींवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या दंडाची नोंद फेरफार क्रमांक 5634 द्वारे गट क्रमांक 262 वर करण्यात आली होती.

आक्षेपानंतर संजय कटारेंचे नाव वगळले : या कारवाईतील अकराव्या क्रमांकावरील व्यक्ती संजय कटारे यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी 22 सप्टेंबर 2023 रोजी सुधारित आदेश काढत कटारे यांचे नाव दंडाच्या कारवाईतून वगळले. त्यानुसार फेरफार क्रमांक 5868 द्वारे गट क्रमांक 262 वरील दंडाचा बोजाही कमी करण्यात आला होता. मात्र, या आदेशाविरोधात अजय महाराज बारस्कर यांनी 20 मे 2026 रोजी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.

तहसीलदारांना बोजा हटविण्याचा अधिकार नसल्याचे निष्पन्न : चौकशीनंतर उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी 21 सप्टेंबर 2026 रोजी तत्कालीन तहसीलदारांनी काढलेला सुधारित आदेश रद्द केला. दंडाचा बोजा कमी अथवा हटविण्याचे अधिकार तहसीलदारांना नसून, हे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे फेरफार क्रमांक 5868 रद्द करून 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांचा दंडाचा बोजा पूर्ववत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.

तत्कालीन तहसीलदारांविरोधात शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव : दरम्यान, या प्रकरणात सखोल चौकशी न करता चुकीच्या अहवालाच्या आधारे संजय कटारे यांचे नाव दंडात्मक कारवाईतून वगळण्यात आल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याचे आदेशात नमूद आहे. याप्रकरणी तत्कालीन तहसीलदार तसेच संबंधित अव्वल कारकुनाविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी दिले आहेत. या कारवाईमुळे संजय कटारे यांचे नाव पुन्हा 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांच्या दंडात्मक प्रकरणात कायम राहिले असून, गट क्रमांक 262 वरील दंडाचा बोजाही पूर्ववत झाला आहे.

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CORE COMMITTEE MEMBER
JARANGE PATIL
कोअर कमिटी सदस्य
JARANGE PATIL CORE COMMITTEE MEMBER

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