नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागपूरच्या 106 प्रवाशांचा परतीचा प्रवास सुरू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने प्रवाशांना दिलासा
नागपूरचे सर्व 106 प्रवासी काठमांडूहून दानापूर बिहारच्या दिशेने रवाना झालेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपर्क साधल्यानंतर नेपाळचे खासदार संदीप राणा यांनी पर्यटकांना मदत केली.
Published : August 27, 2026 at 9:26 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 9:39 PM IST
नागपूर - नागपूरहून नेपाळला गेलेले आणि तेथे अडकून पडलेल्या 106 प्रवाशांच्या परतीच्या प्रवासाला आता सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे या प्रवाशांना नेपाळमधून भारताच्या दिशेने सुरक्षितपणे रवाना करण्यात आले आहे. नागपूरचे सर्व 106 प्रवासी काठमांडूहून दानापूर बिहारच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवरून संपर्क साधल्यानंतर नेपाळचे खासदार संदीप राणा यांनी प्रवाशांच्या पुढील प्रवासासाठी स्थानिक पातळीवर मदत केली.
काठमांडू ते जनकपूर प्रवासासाठी प्रवाशांना चार मिनी बसची व्यवस्था करून देण्यात आली आहे. या बसच्या माध्यमातून सर्व प्रवासी जनकपूरच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. हे सर्व प्रवासी उद्या सकाळपर्यंत जनकपूर येथे पोहोचण्याची शक्यता आहे.
परतीचा प्रवास सुरु - जनकपूरनंतर बिहार सीमेपर्यंतचा प्रवास पूर्ण करून या प्रवाशांना दानापूरपर्यंत नेण्यासाठी विशेष बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दानापूर येथे पोहोचल्यानंतर पुढील परतीच्या प्रवासासाठी रेल्वेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये अडकलेल्या नागपूरच्या 106 प्रवाशांच्या सुरक्षित परतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपामुळे नेपाळमध्ये स्थानिक पातळीवर प्रवाशांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात आल्याने त्यांचा परतीचा प्रवास सुरळीत होण्यास मदत झाली आहे.
ठाणे - याबरोबरच नेपाळमधील आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील पर्यटक, नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत आवश्यक माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील जे पर्यटक/नागरिक सध्या नेपाळमध्ये असून पूरस्थितीमुळे अडकले आहेत किंवा ज्यांचा त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क होत नाही, त्यांनी अथवा त्यांच्या नातेवाईकांनी तत्काळ जिल्हा आपत्कालीन कार्यकेंद्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे संपर्क साधावा, असं आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केलं आहे.
माहिती देताना खालील तपशील उपलब्ध करून द्यावेत:-
* संबंधित व्यक्तीचे संपूर्ण नाव
* मोबाईल क्रमांक
* नेपाळमधील सध्याचे ठिकाण / हॉटेलचे नाव
* प्रवासाचा तपशील / टूर ऑपरेटरची माहिती
* सोबत असलेल्या व्यक्तींची संख्या व नावे
* कुटुंबीय / जवळच्या नातेवाईकांचा संपर्क क्रमांक
* शेवटचा संपर्क केव्हा व कोणत्या ठिकाणाहून झाला याची माहिती, उपलब्ध असल्यास
जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र, ठाणे
1077 (टोल फ्री)
️ जिल्हा आपत्कालीन कार्यकेंद्राचा दूरध्वनी क्रमांक : +91 93723 38827 / 02225301740
ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांनी घाबरून न जाता अधिकृत माहितीसाठी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा. नेपाळमधील आपत्तीग्रस्त भागात अडकलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील नागरिक, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांशी आवश्यक माहितीची देवाणघेवाण व समन्वय साधण्याचे प्रयत्न जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहेत.
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