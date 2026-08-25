निवृत्तीच्या चर्चांना ब्रेक : 'माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला' - नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाचे स्पष्टीकरण
काटोल येथे एका कार्यक्रमात नितीन गडकरी यांनी नव्या पिढीला काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असं सूचक विधान केलं होतं. त्यावरुन त्यांच्या निवृत्तीचे कयास लावण्यात आले.
Published : August 25, 2026 at 3:06 PM IST
नागपूर - दोन दिवसांपूर्वी नागपूर जिल्हाच्या काटोल येथे कै लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेच्या एकलव्य एकल विद्यालयाच्या कार्यक्रमात बोलत असताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी, आता पूर्वीसारखं काम होत नाही, असं वक्तव्य केलेलं होतं. त्यामुळे नितीन गडकरी यांनी निवृत्तीचे संकेत दिलेले आहेत,असा त्याचा अर्थ काढण्यात आलाय. त्यानंतर आज गडकरींच्या कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
'त्या' वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या त्या वक्तव्याचा राजकारणाशी काही संबंध नव्हता, ते विशेषतः त्यांनी स्थापन केलेल्या आणि आदिवासी भागांमध्ये एकल विद्यालये चालवणाऱ्या मानकर ट्रस्ट या संस्थेबद्दल बोलत होते. त्या संदर्भात, गडकरी म्हणाले की, ते आता पूर्वीइतके काम हाती घेऊ शकत नाहीत त्यामुळे तरुण पिढीला अधिक जबाबदारी घेण्याची संधी दिली पाहिजे. त्यांचे हे वक्तव्य स्पष्टपणे ट्रस्टच्या कार्यपद्धती आणि भावी नेतृत्वाशी संबंधित होते. मात्र, वक्तव्याला त्याच्या मूळ संदर्भातून वेगळे काढून राजकीय वक्तव्य म्हणून सादर केलं जात आहे.
निवृत्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम - काटोल येथे एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक - पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग’ कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रदीर्घ प्रवासाचा उल्लेख करताना, आता नव्या पिढीला काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असं सूचक विधान केलं. त्यांच्या या वक्तव्याचा राजकीय अर्थ काढण्यात आला होता, गडकरी निवृत्तीचा विचार करत आहेत का, असा देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असताना नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणामुळे निवृत्तीच्या चर्चांना आता ब्रेक लागला आहे.
केंद्रातील वजनदार मंत्री, मात्र... - नितीन गडकरी हे 2014 पासून केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. देशात त्यांची रस्ते, महामार्ग आणि एक्स्प्रेसवेच्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे केंद्रीय मंत्री म्हणून स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात ते इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या मुद्द्यावरून चर्चेत राहिलेत. गडकरी यांनी इथेनॉलच्या वापराचं सातत्यानेच समर्थन केलं आहे. इथेनॉल मिश्रित इंधनानं वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर किंवा देखभालीवर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी काही वाहनधारकांकडून करण्यात आल्या आहे. यावरून विरोधकांनीही केंद्र सरकार आणि गडकरी यांच्यावर टीका केली आहे.
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