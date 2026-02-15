ETV Bharat / state

निवृत्त मेजर हेमंत जकाते यांचं निधन, निवृत्तीनंतरचं वेतन खर्च केलं समाजकार्यासाठी!

1962, 1965 आणि 1971 या तीन ऐतिहासिक युद्धात देशाची सेवा करणाऱ्या निवृत्त मेजर हेमंत जकाते यांचं निधन झालं.

RETIRED MAJOR HEMANT JAKATE
निवृत्त मेजर हेमंत जकाते (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 15, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : भारतीय सैन्यातील निवृत्त मेजर हेमंत जकाते यांचं निधन झालं.नागपूरच्या उमरेड रोड येथील पंचवटी वृद्धाश्रमात त्यांनी शनिवारी रात्री अखेरचा श्वास घेतला. भारतीय सैन्यात सिव्हिल इंजिनिअर म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी 1962, 1965 आणि 1971 या तीन ऐतिहासिक युद्धात सेवा बजावत देश रक्षणाची जबाबदारी पार पाडली. मेजर हेमंत जकाते उमरेड मार्गावरील पंचवटी वृद्धाश्रमात वास्तव्यास होते. "मी माझ्या आयुष्यात देशाला सर्वोच्च स्थान दिलं आहे. आज माझ्या कष्टाच्या आणि घामाच्या पैशातून समाजासाठी काहीतरी योगदान देताना मला मनापासून समाधान मिळतं असं ते म्हणायचे.

सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी : निवृत्तीनंतर हेमंत जकाते यांनी सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय योगदान देत अनेक शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक मदत केली. कॉटन मार्केट परिसरात मेजर हेमंत जकाते यांनी स्वखर्चातून 'जय जवान' स्मारक उभारलं. निधनापूर्वी काही दिवसा अगोदर त्यांनी समाजासाठी प्रेरणादायी कार्य करत निवृत्ती वेतनातून गोळा केलेले 7 लाख 50 हजार रुपयांची देणगी स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेला दान दिली होती. मेजर हेमंत जकाते मूळचे वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथील रहिवासी होते. त्यांच्या इच्छेनुसार मरणोत्तर नेत्रदान करण्यात आलं असून शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात त्यांचा देहदान करण्यात आलं.

हेमंत जकातेंनी जपली सामाजिक बांधिलकी : भारतीय सैन्यात राहून देशाचं रक्षण करणाऱ्या एका योद्ध्यानं निवृत्तीनंतरही समाजाप्रती आपली बांधिलकी तेवढ्याच धडाडीनं जपली होती. 1962, 1965 आणि 1971 अशा तीन ऐतिहासिक युद्धांचे प्रत्यक्ष रणांगणावरील साक्षीदार असलेल्या निवृत्त मेजर हेमंत जकाते यांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी समाजासाठी अर्पण करून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांनी आपल्या निवृत्ती वेतनातून साठवलेले 7 लाख 50 हजार रुपये 'स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेला' देणगी म्हणून सुपूर्द केलेत. ही केवळ आर्थिक मदत नसून, एका सैनिकाचे देशसेवेप्रती समर्पण सिद्ध करणारा प्रसंग आहे.

हेही वाचा :

  1. पाच न्यायाधीशांसह चार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची फोडली घरं; अमरावती शहरात खळबळ
  2. पुणे काँग्रेस कार्यालयावर दगडफेक प्रकरणानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं भाजपाविरोधात आंदोलन, पोलीस स्टेशन बाहेर दिला ठिय्या
  3. पायांनी दिली बारावी परीक्षा; जिद्दी विद्यार्थ्याच्या पुढील शिक्षणाची जबाबदारी संस्थेकडून स्वीकारली

TAGGED:

HEMANT JAKATE
निवृत्त मेजर हेमंत जकाते
हेमंत जकाते यांचं निधन
RETIRED ARMY MAJOR HEMANT JAKATE
RETIRED MAJOR HEMANT JAKATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.