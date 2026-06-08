'सय्यदना' वादावर निकाल देण्याऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेलांना इंग्लंडमध्ये धमक्या; बॉम्बे बार असोसिएशनकडून निषेध
2024 मधील निकाल दबावाखाली दिल्याचं घोषित करत सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या मुलीवर हल्ला आणि पत्र पाठवून धमकी देण्यात आल्यात.
Published : June 8, 2026 at 8:34 PM IST
मुंबई : दाऊदी बोहरा समाजातील उत्तराधिकार वादावर साल 2024 मध्ये दिलेल्या निकालावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबियांना धमक्या येत असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आलीय. गौतम पटेल हे सध्या इंग्लंडमध्ये आपल्या कुटुंबीयांसोबत असून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वारंवार धमक्या मिळत आहेत.
गौतम पटेल आणि कुटु़बीयांना धमकी - गेल्या दहा महिन्यांपासून न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांना पत्रांद्वारे अनेक हिंसक धमक्या देण्यात आल्यात. 5 जून रोजी पटेल यांच्या लंडनस्थित मुलीला जर्मनीहून धमकीचं पत्र पाठवण्यात आलेलं आहे. तसेच काही महिन्यांपू्र्वी पटेल यांच्या मुलीवर लंडनमध्ये हल्ला झाल्याचीही घटना घडली होती. या प्रकरणाची दखल घेत बॉम्बे बार असोसिएशननं सोमवारी निषेध व्यक्त केलाय. बॉम्बे बार असोसिएशननं सोमवारी एक निवृत्त न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिलेल्या धमक्यांचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशननं माजी न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबाप्रती एकजूट दाखवली आहे. या धमक्यांमागे असलेल्यांना ओळखण्यासाठी आणि अटक करण्यासाठी सखोल तपास करण्याचं आवाहन बार असोसिएशनकडून करण्यात आलेलं आहे.
काय मिळाली धमकी - न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या मुलीला धमकीचं पत्र पाठविलं आहे. त्या पत्रात म्हटलं की, गौतम पटेल यांनी स्वतःचा एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करावा. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी सय्यदना (समाजाच्या आध्यात्मिक नेत्याला दिली जाणारी पदवी) प्रकरणावरील दिलेला निकाल हा दबावाखाली दिल्याचं कबूल करावं. तसेच असा निकाल दिल्याबद्दल माजी न्यायमूर्तींनी जाहीर माफी मागावी, अशी ताकीद या पत्रामध्ये देण्यात आलीय. जर्मन टपाल विभागाचा शिक्का असलेल्या या पत्रासोबत एक डिजिटल स्टोरेज डिव्हाइसही पटेल यांना पाठवण्यात आलं होतं. याप्रकरणी स्थानिक पोलिसांत रितसर तक्रार देण्यात आली. त्याबाबतच्या सर्व गोष्टी आणि पुरावे आता लंडन पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. ते याप्रकरणी पुढील तपास करत असल्याचं निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी सांगितलं.
काय आहे सय्यदना प्रकरण आणि निकाल - जानेवारी 2014 मध्ये 52 वे सय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांच्या निधनानंतर हा वाद सुरू झाला होता. सुरुवातीला खुझैमा कुतुबुद्दीन यांनी खटला दाखल केला होता. पुढे साल 2016 मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा ताहेर फखरुद्दीन यानं हा खटला सुरू ठेवला होता. सुमारे 9 वर्षांच्या सुनावणीनंतर याप्रकरणी अंतिम निकाल देण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी 23 एप्रिल 2024 रोजी दाऊदी बोहरा समुदायाच्या सर्वोच्च धर्मगुरू (उत्तराधिकारी) पदाच्या वादावर सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांच्या बाजूनं आपला ऐतिहासिक निकाल दिला होता. यात याचिकाकर्ते ताहेर फखरुद्दीन यांनी दाखल केलेला खटला हायकोर्टानं फेटाळून लावला होता.
निकालात गौतम पटेल यांनी काय म्हटलं होतं?- निकालात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, हा निकाल त्यांनी कोणत्याही 'श्रद्धा किंवा विश्वासावर' नव्हे, तर केवळ न्यायालयात सादर केलेल्या साक्षी 'पुराव्यांच्या आधारावर' दिलेला आहे. 52 वे दाई सय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांनी आपल्याला गुप्तपणे उत्तराधिकारी म्हणजेच 'नास' घोषित केलं होतं. हे पुराव्यांसह सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांचे पद कायम ठेवताना न्यायमूर्ती पटेल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांनाच दाऊदी बोहरा समुदायाचे कायदेशीर धर्मगुरू म्हणजेच 53 वे 'दाइ-अल-मुतलक' म्हणून मान्यता दिलेली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी दिलेल्या या निकालाला ताहेर फखरुद्दीन यांच्या गटानं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेलं आव्हान अद्यापही प्रलंबित आहे.
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