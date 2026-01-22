दिल्ली स्फोटात नाव आल्याची धमकी: महापालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्याला एटीएस अधिकारी भासवून केल डिजिटल अरेस्ट
दिल्ली स्फोटात नाव आल्याची धमकी देत निवृत्त महापालिका अधिकाऱ्याला साबर भामट्यांनी 16.5 लाखाला चुना लावला. या पीडिताच्या तक्रारीवरुन साबर भामट्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली.
Published : January 22, 2026 at 10:44 AM IST
मुंबई : आपण एटीएस अधिकारी बोलत असून दिल्ली स्फोटात तुमचं नाव आल्याचं सांगत भामट्यांनी महापालिका अधिकाऱ्याला डिजिटल अरेस्ट केलं. त्यानंतर या सायबर भामट्यांनी या निवृत्त अधिकाऱ्याकडून 16.5 लाख रुपये लुटल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना मुंबईत घडली असून या प्रकरणी मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) इथल्या पीडित निवृत्त अधिकाऱ्यानं सोमवारी पश्चिम प्रादेशिक सायबर पोलीस ठाण्यात संपर्क साधला, अशी माहिती पोलिसांनी वृत्तसंस्थेला दिली आहे.
दिल्ली स्फोटात नाव आल्याचं सांगून लुटलं : मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) इथले रहिवासी असलेले पीडित महापालिका निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सोमवारी पश्चिम प्रादेशिक सायबर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. गेल्या वर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्याबाहेर स्फोटकांनी भरलेल्या वाहनात स्फोट झाला. या स्फोटात 12 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. या स्फोटात तुमचं नाव आल्याचा फोन 11 डिसेंबरला या निवृत्त महापालिका अधिकाऱ्याला आला. आपण दिल्ली दहशतवादविरोधी विभागाचे अधिकारी असल्याचा दावा या सायबर भामट्यांनी केला. फोन करणाऱ्या भामट्यांनी त्यांना गुप्तपणे चौकशी करणं आवश्यक आहे, असं बजावलं. त्यानंतर फोन करणाऱ्या भामट्यांनी पीडित निवृत्त अधिकाऱ्याला सिग्नल अॅप्लिकेशन डाउनलोड करण्यास सांगितलं. त्यानंतर त्यांना व्हिडिओ कॉल आला. त्या कॉलदरम्यान, भामट्यानं राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा (एनआयए) अधिकारी सदानंद दाते असल्याची बतावणी केली.
बँक खात्यात मनी लॉल्ड्रींगचे 7 कोटी रुपये आल्याची थाप : पोलिसांनी सांगितलं की, फोन करणाऱ्यानं पीडित व्यक्तीला त्यांच्या मोबाइल क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यात कथितपणे मनी लाँड्रिंगद्वारे 7 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या प्रकरणात त्यांना अटक केली जाईल, असा इशारा दिला. या प्रकरणाचं गांभीर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी असलेला संबंध लक्षात घेऊन, पीडित अधिकाऱ्याला या विषयावर कोणाशीही चर्चा न करण्याची सूचना केली. भामट्यांनी त्यांची गुंतवणूक आणि ठेवी कायदेशीर स्त्रोतांकडून आहेत की नाही हे तपासणं एजन्सीला आवश्यक आहे, असं बजावलं. त्याच्या पडताळणीसाठी त्यांचे पैसे काही विशिष्ट बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यास सांगितलं. पीडितांनी 16.5 लाख रुपये जमा केले. त्यानंतर फोन करणाऱ्यांनी त्यांचा नंबर ब्लॉक केला.
पीडितानं सायबर पोलीस ठाण्यात घेतली धाव : आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर पीडितानं सायबर पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यानं वृत्तसंस्थेला दिली आहे.
डिजिटल अटक सायबर गुन्हेगारीचा वाढता प्रकार : डिजिटल अटक हा सायबर गुन्हेगारीचा एक वाढता प्रकार आहे. यामध्ये फसवणूक करणारे कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी, न्यायालयाचे अधिकारी किंवा सरकारी संस्थांमधील कर्मचारी असल्याचं भासवून ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे पीडितांना धमकावतात. ते पीडितांना ओलीस ठेवतात आणि पैसे देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकतात. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) डिजिटल अटक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये संपूर्ण भारतभर एकसंध तपास करण्याचे निर्देश दिले होते. हरियाणातील एका वृद्ध दाम्पत्याच्या तक्रारीवरून न्यायालयानं दाखल करून घेतलेल्या सुओ मोटो प्रकरणात हे निर्देश दिले. या प्रकरणी गृह मंत्रालयानं 15 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली. त्यांनी डिजिटल अटक फसवणुकीशी संबंधित समस्यांची चौकशी करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन केली आहे.